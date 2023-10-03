Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Run yang Kembali Viral Berkat Putri Ariani

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:38 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar <i>Run</i> yang Kembali Viral Berkat Putri Ariani
Lirik lagu dan chord gitar Run yang kembali viral berkat Putri Ariani. (Foto: AGT)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Run milik Snow Patrol kembali booming ketika Putri Ariani menyanyikannya di Final America's Got Talent (AGT) 2023. Lagu itu merupakan salah satu track dalam album 'Final Straw' yang dirilis band asal Skotlandia tersebut pada 2003.

Lagu itu sebenarnya sudah dinyanyikan ulang sederet pernyanyi termasuk Leona Lewis yang berduet dengan Putri Ariani di Final AGT 2023. Single itu diluncurkannya pada November 2008 dan menjadi salah satu lagu tersukses yang pernah dirilisnya. 

Run - Snow Patrol

Intro

Am Fmaj7/A G x4 

Verse

(Gsus4) Am Fmaj7/A G

I'll sing it one last time for you

Am Fmaj7/A Gsus4

Then we really have to go

Am Fmaj7/A G

You've been the only thing that's right

Am Fmaj7/A G

In all I've done

Am Fmaj7/A G

And I can barely look at you

Am Fmaj7/A G

But every single time I do

Am Fmaj7/A G

I know we'll make it anywhere

Am Fmaj7/A G

Away from here

Chorus

C

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/619/3174710/alamak-ABqJ_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Alamak dari Rizky Febian dan Adrian Khalif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169145/lyodra-qH9c_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Tak Selalu Memiliki dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/619/3169143/lyodra-Y2oh_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Bodohnya Aku dari Lyodra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/619/3165017/barsena_bestandhi-N1n4_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Ruang Baru dari Barsena Bestandhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/619/3164933/way_back_into_love-cQyS_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Way Back into Love, OST Film Music and Lyrics
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/619/3152162/shabrina_leanor-CRhF_large.jpg
Lirik Lagu Tak Kan Terganti dari Shabrina Leanor dan Yovie Widianto
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement