JAKARTA - Lagu Run milik Snow Patrol kembali booming ketika Putri Ariani menyanyikannya di Final America's Got Talent (AGT) 2023. Lagu itu merupakan salah satu track dalam album 'Final Straw' yang dirilis band asal Skotlandia tersebut pada 2003.
Lagu itu sebenarnya sudah dinyanyikan ulang sederet pernyanyi termasuk Leona Lewis yang berduet dengan Putri Ariani di Final AGT 2023. Single itu diluncurkannya pada November 2008 dan menjadi salah satu lagu tersukses yang pernah dirilisnya.
Run - Snow Patrol
Intro
Am Fmaj7/A G x4
Verse
(Gsus4) Am Fmaj7/A G
I'll sing it one last time for you
Am Fmaj7/A Gsus4
Then we really have to go
Am Fmaj7/A G
You've been the only thing that's right
Am Fmaj7/A G
In all I've done
Am Fmaj7/A G
And I can barely look at you
Am Fmaj7/A G
But every single time I do
Am Fmaj7/A G
I know we'll make it anywhere
Am Fmaj7/A G
Away from here
Chorus
C