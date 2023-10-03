Lirik Lagu dan Chord Gitar Run yang Kembali Viral Berkat Putri Ariani

JAKARTA - Lagu Run milik Snow Patrol kembali booming ketika Putri Ariani menyanyikannya di Final America's Got Talent (AGT) 2023. Lagu itu merupakan salah satu track dalam album 'Final Straw' yang dirilis band asal Skotlandia tersebut pada 2003.

Lagu itu sebenarnya sudah dinyanyikan ulang sederet pernyanyi termasuk Leona Lewis yang berduet dengan Putri Ariani di Final AGT 2023. Single itu diluncurkannya pada November 2008 dan menjadi salah satu lagu tersukses yang pernah dirilisnya.

Run - Snow Patrol

Intro

Am Fmaj7/A G x4

Verse

(Gsus4) Am Fmaj7/A G

I'll sing it one last time for you

Am Fmaj7/A Gsus4

Then we really have to go

Am Fmaj7/A G

You've been the only thing that's right

Am Fmaj7/A G

In all I've done

Am Fmaj7/A G

And I can barely look at you

Am Fmaj7/A G

But every single time I do

Am Fmaj7/A G

I know we'll make it anywhere

Am Fmaj7/A G

Away from here

Chorus

C