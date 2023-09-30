Film The Glorious Komodo Island Tayang Perdana di Teater Keong Mas

JAKARTA - Teater Keong Emas yang ditunjuk secara resmi, menghadirkan sebuah karya audio visual format digital berjudul The Glorious Komodo Island. Film ini menjadi pembuka dari seluruh rangkaian film serial inspiratif The Hidden Gem of Nusantara.

Herijanto Judarta, selaku CEO dari MVI dan executive producer dari film serial tersebut menterjemahkan visi misi Taman Mini Indonesia Indah dan nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah sajian audio visual yang menceritakan keharmonisan paripurna dari keindahan alam, keragaman budaya dan kearifan lokal di berbagai destinasi wisata Indonesia.

Tidak hanya sampai disitu, beliau juga menyematkan sebuah konsep semangat yang lebih mendalam, yang menjadi kekuatan unik dalam film serial tersebut. Konsep semangat tersebut berupa cerita nyata dari kehidupan anak-anak Nusantara yang memiliki daya juang tinggi dalam kesehariannya untuk mencapai cita-cita mereka.

Semangat inilah yang kemudian disebut sebagai harta terpendam yang sesungguhnya karena anak-anak Nusantara adalah generasi yang akan menciptakan kekuatan baru di masa depan. Selain menampilkan kompilasi berbagai titik destinasi di Labuan Bajo dan Taman Nasional Pulau Komodo, film “The Glorious Komodo Island” ini juga menyajikan sebuah pengalaman imersif (immersive experience) bagi para penonton melalui media layar raksasa berukuran 30x18m.