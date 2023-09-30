Cerita Arifin Putra Syuting Film Horor di Inggris Bareng Bintang Game of Thrones

JAKARTA - Arifin Putra menceritakan pengalamannya menjalani syuting film horor di Inggris bersama aktor ternama bintang Game of Thrones, James Cosmo. Dia pun merasakan proses syuting yang sangat berbeda ketika di Indonesia.

Menurut Arifin Putra, proses syuting di Inggris menerapkan budaya kedisiplinan tinggi. Bahkan, dirinya tak bisa sekadar bersantai ketika tiba di lokasi.

"Kalau di Inggris biasanya lebih cepat semua serba cepat dan kita harus segera, profesional. Kalau sudah sampai lokasi nggak bisa santai-santaian, masuk langsung syuting, jadwalnya padat sekali," kata Arifin Putra saat ditemui di JCC, Jakarta Pusat.

Aktor 36 tahun itu diketahui tidak melalui proses casting untuk mendapat peran utama dalam film berjudul Parallel tersebut.

"Ini sudah ketiga di Inggris, jadi yang sebelum-sebelumnya memang melalui proses casting film. Ini mereka sudah kenal jadi nggak lewatin proses casting," lanjutnya.

