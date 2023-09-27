Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

TikTok dan RCTI Rayakan Kreator Pembawa Perubahan Positif di TikTok Awards 2023

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |16:54 WIB
TikTok dan RCTI Rayakan Kreator Pembawa Perubahan Positif di TikTok Awards 2023
TikTok Awards Indonesia 2023. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - TikTok dan RCTI kembali berkolaborasi menggelar TikTok Awards Indonesia, pada 12 Oktober mendatang. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi kepada para content creator yang menginspirasi, menghibur, dan memberi dampak positif kepada masyarakat.

Mengusung tema #BigOnTheSmallScreen, ajang penghargaan ini memberikan gambaran bagaimana langkah kecil yang diambil para content creator dapat memberi dampak besar bagi komunitas dan masyarakat luas.

Para content creator ini memanfaatkan berbagai tools dan fitur TikTok untuk berbagi inspirasi dan mendorong perubahan positif bagi Indonesia melalui bakat, pengetahuan, hingga kesadaran akan isu-isu penting di masyarakat sepanjang 2023.

"Kami berharap, ajang ini menginspirasi masyarakat untuk ikut membawa perubahan positif di masyarakat, sesederhana mengunggah video bermanfaat di TikTok," ujar Karina Mahaya, Senior Marketing Manager TikTok Indonesia. 

Tahun ini, TikTok Awards Indonesia 2023 terbagi dalam dua kategori: Public's Vote dan Judges Pick. Dalam kategori Public's Vote, pengguna TikTok dapat memberikan dukungan mereka lewat sistem voting. 

TikTok Awards Indonesia 2023. (Foto: MNC Media)

Sementara untuk kategori Judges Pick, pemenang dipilih berdasarkan penilaian para juri yang berasal dari industri kreatif dan hiburan. Salah satunya dari juri tersebut adalah fotografer ternama Anton Ismael.

"Berkat TikTok, video singkat yang sebelumnya hanya untuk merekam momen tertentu berkembang menjadi alat komunikasi. Video TikTok bahkan tak jarang menginspirasi masyarakat untuk melakukan perubahan bermakna bagi sesama," kata Anton.

