HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ferry Irawan Sukses Bikin Ngakak Gegara Pakai Filter Menor di TikTok

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:35 WIB
Ferry Irawan Sukses Bikin Ngakak Gegara Pakai Filter Menor di TikTok
Ferry Irawan buat netizen ngakak gegara kelakuannya di TikTok (Foto: Ayu/MPI
A
A
A

JAKARTA - Ferry Irawan kini sudah kembali beraktivitas seperti semula, usai bebas dari penjara lantaran kasus KDRT. Bahkan ia pun terlihat cukup sering mengunggah sejumlah video di aplikasi TikTok.

Menariknya, baru-baru ini mantan suami Venna Melinda itu menjadi sorotan lantaran melakukan lipsync dengan filter yang cukup mencolok di bagian wajahnya. Pasalnya, ia terlihat seperti berdandan ala wanita dengan bulu mata tebal dan lentik serta lipstik.

Dalam videonya, Ferry pun terlihat luwes menirukan ucapan pada sound yang ia gunakan. Ferry bahkan terdengar menggunakan sound yang membahas soal bedak yang digunakannya.

"Pakai bedak apa mbak? Wardi. Cantik kali lah mbak kamu malam ini," ucap Ferry Irawan.

Ferry Irawan

"Bedaknya mbak? Wardi mbak. Yang kenceng? Wardi," lanjutnya.

Mengikuti unggahannya, Ferry pun mengucapkan selamat pagi dan berharap agar semua orang yang melihat kontennya selalu berada dalam kondisi sehat.

"Denger gak sih? Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, salam sehat untuk semua," tulisnya dalam keterangan video.

Alhasil, video Ferry sontak menuai perhatian netizen. Namun, tak sedikit yang merasa terhibur dengan kelakuan kocak Ferry di TikTok.

