Venna Melinda Bantah Saling Sindir dengan Ferry Irawan di Akun Tik Tok

JAKARTA - Venna Melinda belakangan dituding saling sindir dengan mantan suaminya, Ferry Irawan di akun TikTok. Hal tersebut terjadi usai Ferry Irawan mulai aktif membagikan video di akun TikTok miliknya.

Akan tetapi, tudingan bahwa Venna saling sindir dengan Ferry, dibantah secara tegas oleh wanita 51 tahun itu.

"Nggak ada yang menyindir," ujar Venna Melinda saat ditemui di kawasan Mampang

Sayangnya ia enggan memberikan komentar lebih banyak soal masalah tersebut. Namun ia justru menjelaskan, sebagai single parents, dirinya harus bekerja lebih ekstra, untuk menghidupi keluarganya.

"Mau single nggak single parents, aku selalu produktif, nggak bisa diam dan selalu ingin membuat hal - hal baru dalam hidup. Jadi youtuber, politisi semuanya Alhamdulillah udah pernah," jelas Venna.

Walaupun menjalani hidup sebagai single parents, ibunda Verrell Bramasta ini tidak ambil pusing. Ia justru mengaku, kalau status single parents dan perjalanan hidupnya, bisa dijadikan pembelajaran bagi anak-anaknya.

"Nggak sih, bukan pelarian tapi itu kewajiban sebagai seorang ibu, apalagi punya anak perempuan jadi harus mencontoh," bebernya.