HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Kapok Gagal Menikah 4 Kali, Ferry Irawan Akui Sudah Punya Pacar Baru

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |12:32 WIB
Tak Kapok Gagal Menikah 4 Kali, Ferry Irawan Akui Sudah Punya Pacar Baru
Ferry Irawan sudah move on dari Venna Melinda (Foto: Instagram @ ferryirawanreal)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda dan Ferry Irawan pernah saling cinta satu sama lain. Keduanya bahkan sering kali dicap sebagai ABG tua lantaran memiliki sikap bucin.

Saking besarnya perasaan cinta mereka, keduanya bahkan tak malu mengumbar kemesraan di hadapan publik. Bahkan, mereka berdua pun tampak bahagia hingga tak segan mengumbar urusan ranjang di hadapan publik usai menikah.

Sayangnya, kemesraan mereka mendadak hilang usai Ferry Irawan berlaku kasar pada ibu tiga anak tersebut. Belum satu tahun usia pernikahan mereka, Ferry pun akhirnya melayangkan permohonan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan lantaran tak terima dilaporkan oleh sang istri atas tudingan KDRT di Polres Kediri, Jawa Timur.

Setelah akhirnya resmi bercerai, tepatnya pada 3 Agustus lalu, Ferry pun mengaku sudah move on dari Venna Melinda. Bahkan ia mengaku sudah memiliki tambatan hati yang baru.

Ferry Irawan (MPI)

Akan tetapi, pria 46 tahun ini memilih untuk menutup rapat identitas kekasihnya.

"Insya Allah, karena buat saya hidup itu harus terus berjalan, nggak boleh stuck di satu titik buat saya, jadi harus move on," ujar Ferry baru-baru ini.

"Ya insya Allah (membuka hati). Sementara ini ada. Siapa namanya, saya nggak mau gegabah," sambungnya.

Bukan tanpa sebab, Ferry memilih untuk tidak mau membongkar identitas kekasihnya. Mengingat, kekasihnya rupanya berasal dari kalangan biasa, bukan artis ataupun politisi seperti sang mantan istri.

