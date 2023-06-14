Film The Roundup: No Way Out Raih 8 Juta Penonton dalam 2 Minggu

SEOUL - Film The Roundup: No Way Out sukses membukukan 8 juta penonton hanya dalam waktu 14 hari setelah rilis di bioskop Korea Selatan, pada 31 Mei silam. Rekor itu diraih film tersebut 4 hari lebih cepat dibandingkan The Roundup (The Outlaws 2).

Rekor tersebut, menurut Badan Perfilman Korea, dicetak The Roundup: No Way Out, pada 13 Juni 2023, pukul 15.00 KST (13.00 WIB). Dengan begitu, maka film itu menjadi film Korea Selatan tercepat yang meraih rekor tersebut sepanjang tahun 2023.

Sebagai perbandingan, film hits seperti Parasite dan Assassination membutuhkan 17 hari untuk mencapai angka 8 juta penonton. Sementara film Veteran, butuh 18 hari untuk membukukan rekor yang sama.

Film The Roundup: No Way Out bercerita tentang detektif Ma Seok Do (Ma Dong Seok) dan timnya yang dipromosikan untuk bergabung dengan Unit Investigasi Kepolisian Seoul Metropolitan.

Di sana, mereka ditugaskan menyelidiki kasus pembunuhan yang membawa mereka pada kasus tak terduga. Ternyata, kasus tersebut terkait kasus narkoba sintetis yang dijalani anggota yakuza Ricky (Aoki Munetaka) dan polisi korup, Joo Sung Chul (Lee Joon Hyuk).

Tak hanya di Korea Selatan, film The Roundup: No Way Out tayang di Amerika Serikat dan Kanada, pada 2 Juni 2023. Sementara di Indonesia, film tersebut memulai debutnya di bioskop, pada 7 Juni silam.*

(SIS)