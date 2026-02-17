Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Libur Imlek, Film The King's Warden Dominasi Box Office Korea

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |12:30 WIB
Libur Imlek, Film The King's Warden Dominasi Box Office Korea
Libur Imlek, Film The King's Warden Dominasi Box Office Korea. (Foto: Showbox)
SEOUL - Film terbaru Yoo Ji Tae dan Yoo Hae Jin, The King's Warden, sukses memimpin box office Korea Selatan sepanjang libur Imlek 2026. 

Berdasarkan data sistem ticketing Badan Perfilman Korea, film arahan Jang Hang Jun itu sudah mengumpulkan 2,32 juta penonton hingga 16 Februari 2026. 

Film The King’s Warden debut di bioskop Korea Selatan pada 4 Februari 2026. Seminggu pertama perilisannya, film tersebut sudah melampaui 1 juta penonton. 

Tepat di 12 hari di box office, film yang juga dibintangi Park Ji Hoon tersebut berhasil melampaui 2 juta penonton. 

Bersetting di Cheongnyeongpo pada 1457, The King’s Warden bercerita tentang seorang kepala desa bernama Eom Heung Do (Yoo Hae Jin) yang secara sukarela memilih diasingkan.

