Sukses di Korea, The Roundup: No Way Out Tayang di Amerika Utara

The Roundup: No Way Out tayang di Amerika Utara, sejak 2 Juni 2023. (Foto: Hancinema)

SEOUL - Film The Roundup: No Way Out tayang di bioskop Amerika Utara, sejak 2 Juni silam. Ma Dong Seok yang berperan sebagai Ma Seok Do kembali beraksi dengan team barunya untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan.

Namun kasus pembunuhan itu bukan insiden biasa. Ma Seok Do mengetahui, ternyata kasus tersebut terkait dengan produsen narkoba sintetis yang digawangi Joo Sung Chul (Lee Joon Hyuk) dan bandar narkoba asal Jepang, Ricky (Aoki Munetaka).

Bersama, Joo Sung Chul dan Ricky membuat kekacauan besar di Korea Selatan. Ma Dong Seok mengaku, ada perbedaan mencolok dalam sekuel ketiga The Outlaw tersebut.

“Kali ini, kami memasukkan unsur boxing dalam aksi laga film ini. Komedinya pun terasa lebih segar dengan dua penjahat yang akan membuat film ini dua kali lebih menegangkan,” ujar Ma Dong Seok dikutip dari Soompi, Rabu (7/6/2023).

Sementara itu, The Roundup: No Way Out telah memulai debutnya di Korea Selatan, pada 31 Mei 2023. Film itu berhasil mencatatkan 5 juta penonton hanya dalam 6 hari setelah rilis di bioskop.*

