Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sukses di Korea, The Roundup: No Way Out Tayang di Amerika Utara

Siti Mutammimah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:43 WIB
Sukses di Korea, <i>The Roundup: No Way Out</i> Tayang di Amerika Utara
The Roundup: No Way Out tayang di Amerika Utara, sejak 2 Juni 2023. (Foto: Hancinema)
A
A
A

SEOUL - Film The Roundup: No Way Out tayang di bioskop Amerika Utara, sejak 2 Juni silam. Ma Dong Seok yang berperan sebagai Ma Seok Do kembali beraksi dengan team barunya untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. 

Namun kasus pembunuhan itu bukan insiden biasa. Ma Seok Do mengetahui, ternyata kasus tersebut terkait dengan produsen narkoba sintetis yang digawangi Joo Sung Chul (Lee Joon Hyuk) dan bandar narkoba asal Jepang, Ricky (Aoki Munetaka). 

Bersama, Joo Sung Chul dan Ricky membuat kekacauan besar di Korea Selatan. Ma Dong Seok mengaku, ada perbedaan mencolok dalam sekuel ketiga The Outlaw tersebut. 

“Kali ini, kami memasukkan unsur boxing dalam aksi laga film ini. Komedinya pun terasa lebih segar dengan dua penjahat yang akan membuat film ini dua kali lebih menegangkan,” ujar Ma Dong Seok dikutip dari Soompi, Rabu (7/6/2023). 

The Roundup: No Way Out tayang di Amerika Utara. (Foto: Hancinema)

Sementara itu, The Roundup: No Way Out telah memulai debutnya di Korea Selatan, pada 31 Mei 2023. Film itu berhasil mencatatkan 5 juta penonton hanya dalam 6 hari setelah rilis di bioskop.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/206/3190129/tazza_4_the_song_of_beelzebub-Szuj_large.jpg
Byun Yo Han Jadi Aktor Utama Film Tazza 4, Tayang Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163604/my_daughter_is_a_zombie-xyYe_large.jpg
Dulang 4,3 Juta Penonton, My Daughter is A Zombie Jadi Film Terlaris Korea di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/206/3162691/park_bo_gum_dan_kim_nam_gil-YjTh_large.jpg
Kim Nam Gil dan Park Bo Gum Digaet Bintangi Film Sageuk Karya Sutradara A Taxi Driver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/33/3160780/jo_in_sung_jeon_do_yeon-9I7p_large.jpg
Jeon Do Yeon dan Jo In Sung Adu Akting dalam Film Possible Love
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/206/3159832/han_so_hee_dan_choi_min_sik-ySBM_large.jpg
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/206/3106475/film_secret_untold_melody-tqrJ_large.jpg
Film Romantis DO EXO dan Won Jin Ah Tayang Akhir Januari 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement