HOT GOSIP pagi ini, Senin (24/4/2023), Tyas Mirasih yang harus merasakan kesedihan lantaran melihat sang ibunda tercinta terbaring lemah di rumah sakit saat Hari Raya Idul Fitri tiba.

Usai melaksanakan sholat Ied, ia pun bergegas untuk kembali menemani ibunya yang sudah 18 hari dirawat di rumah sakit.

Tyas Mirasih pun mengunggah momen saat dirinya bersama sang kakak, Mirza Arya Hadi beserta istrinya setia menemani sang ibu di rumah sakit. Tak ketinggalan, kekasihnya Tengku Tezi juga setia mendampingi Tyas untuk merawat sang ibu.

Masih tak percaya harus melihat sang ibu saat ini berada di rumah sakit, Tyas Mirasih bahkan berharap bahwa apa yang dilihatnya itu bukan lah sebuah kenyataan.

"Berharap banget kalo ini semua cuman April fools tapi sampe detik ini semuanya bener-bener nyata,"ungkap Tyas Mirasih, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Sabtu (22/4/2023).

Tyas juga menyebut bahwa dirinya dan keluarga terus berusaha ada di samping sang ibu. Bahkan, Tyas harus merasakan merayakan hari ulang tahunnya pada 8 April lalu di rumah sakit.

"Dari ulang tahun sampe lebaran pun kami masih disini. Disini untuk nemenin mama yang lagi berjuang," sambungnya.

Tyas berharap sang ibu segera pulih agar dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Tyas pun berjanji bahwa dirinya dan keluarga akan selalu mendoakan serta menemani sang ibu.

"Jangan berenti dulu ya ma. Karena kita semua juga ngga akan pernah berhenti untuk selalu doain mama,dampingin mama dan kuatin mama. WE LOVE YOU WAY TOO MUCH!!," pungkasnya.

Hot gosip selanjutnya datang dari adik Nathalie Holscher, Nadya dan Tasya Holscher yang belum lama ini memutuskan memeluk agama Islam. Mengikuti jejak sang kakak, Tasya mantap menjadi mualaf di bulan Ramadhan 2023. Begitu banyak dukungan dari warganet pada Nadya dan Tasya seusai mengetahui gadis berdarah Belanda itu memutuskan menjadi mualaf. Namun sayangnya, ada pula yang menghujat, khususnya pada Nadya setelah memutuskan menjadi seorang Muslim. Hal itu diungkap Nadya di unggahan Insta Story-nya, Minggu (23/4/23). Seorang warganet tiba-tiba mencibir Nadya karena masih belum berhijab meski sudah memeluk Islam. “Mualaf tapi gak berhijab gimana sih? Gak sungguh-sungguh dong mualafnya?,” tulis netizen pemilik akun @cikasaniafdlhh. BACA JUGA: Tak Bermimpi Jadi Artis, Ini Cita-cita Ayu Ting Ting Sesungguhnya Tak tinggal diam, Nadya pun menjawab hujatan warganet itu. Nadya geram mengetahui dirinya dianggap tak serius untuk menjadi seorang Muslim. Ia juga menegaskan bahwa keputusannya menjadi mualaf tidak lah main-main. “Jujur, sampai bingung ngasih tahunya gimana lagi. Dikira aku mualaf juga bercanda kali ya,” balas Nadya. Sementara itu, Nathalie Holscher sempat menegaskan bahwa kedua adiknya ingin memeluk agama Islam tanpa paksaan siapa pun. Bahkan, Nathalie menceritakan Nadya memutuskan mualaf tanpa sepengetahuannya. “Ini tanpa paksaan aku sendiri adik-adik aku tiba-tiba mualaf," ungkap Nathalie dalam kanal YouTube-nya. “Uti (Nadya) yang tiba-tiba dari aku tidur pagi, terus dia pergi. Nggak taunya dia pergi ketemu ustaz, tiba-tiba udah mualaf,” tambahnya. Sebelumnya, momen adik-adik Nathalie Holscher memutuskan menjadi mualaf berhasil menggemparkan sosial media. Warganet ikut terkejut sekaligus bahagia mengetahui Nathalie dan kedua adiknya kini seiman dan bisa menjalankan ibadah bersama.*

