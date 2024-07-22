Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |08:51 WIB
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wanda Hara Pakai Cadar saat Pengajian
A
A
A

JAKARTA - Hot Gosip Okezone Senin (22/7/2024) pagi, diisi kabar dari Jennifer Coppen hingga Wanda Hara. Jennifer akhirnya menjelaskan alasan jenazah suaminya, Dali Wassink dikremasi. 

Jennifer menjelaskan, suaminya menjadi mualaf sebelum menikahinya pada 10 Oktober 2024. “Tapi mungkin karena belum belajar banyak, jadi dia belum terlalu mengerti tentang agama Islam,” katanya.

Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian

Dia berharap, publik menghargai keputusan keluarga untuk mengkremasi sang suami. “Aku berharap, semua pihak bisa menghargai keputusan tersebut karena ini juga permintaan Papa Dali sebelum meninggal,” ujar Jennifer.

Jennifer Coppen juga menampik anggapan yang menyebut dirinya tidak menggelar tahlilan setelah kematian sang suami. Dia mengaku, menggelar tahlilan di rumah namun tidak mengunggahnya di media sosial. 

Pernyataan sang aktris tersebut kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa yang kontra menilai, Jennifer Coppen tak seharusnya menjalankan wasiat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

“Wasiat kalau melenceng dari syariat tidak wajib dituruti ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Papa Dali,” ujar akun @ummum_**.

Beberapa netizen menilai, Jennifer Coppen tak ‘berutang’ penjelasan pada netizen terkait alasan suaminya dikremasi. Mereka menilai, agama adalah hal privasi yang seharusnya tak perlu diperdebatkan.

 “Itu privasi. Orang-orang pada sibuk ngurusin agama Papa Dali. Duh, enggak punya etika. Kasihan yang kehilangan jadi tambah sedih,” ungkap @vee_***. 

 

