HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ada Apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari Isu Pisah Rumah hingga Gugatan Perdata

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |06:54 WIB
Ada Apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari Isu Pisah Rumah hingga Gugatan Perdata
Ada apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari isu pisah rumah hingga gugatan perdata. (Foto: Instagram/@sarwendah29)




JAKARTA - Hot Gosip Okezone pagi ini (3/5/2024) diisi berita hangat seputar rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah Tan. Kepada awak media, ibu tiga anak tersebut mengklarifikasi dua isu penting terkait rumah tangganya. 

Pertama, Sarwendah membenarkan dirinya dan Ruben memutuskan pisah rumah sejak 2 bulan terakhir. Namun dia memastikan, keputusan itu diambil bukan karena rumah tangga mereka sedang bermasalah. 

Sarwendah mengungkapkan, dia membawa ketiga anaknya untuk tinggal di rumah sang adik karena Ruben Onsu sedang fokus dengan pekerjaannya. Selain itu, rumah baru mereka masih dalam tahap pengerjaan. 

"Karena Ruben sibuk ya aku sama anak-anak tinggal di saudara dulu. Karena kalau tinggal di rumah teman nanti heboh lagi," seloroh mantan personel Cherrybelle itu dalam wawancara bersama STARPRO Indonesia, pada 1 Mei 2024. 

Ada apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Isu pisah rumah hingga gugatan perdata. (Foto: Instagram/@sarwendah29)

Halaman:
1 2

