Putri Ariani Juara 4 AGT 2023, Pemeran Dumbledore Meninggal

JAKARTA - Hot gosip kali ini datang dari Putri Ariani yang berlaga di babak final America's Got Talent (AGT) 2023. Setelah banyak digadang menjadi juara, remaja asal Yogyakarta ini harus menerima kenyataan.

Final Result AGT 2023 membuat banyak orang terkejut. Simon Cowell, salah satu juri, juga tak mampu menutupi rasa terkejutnya melihat peserta kesayangannya tersingkir.

"Pada akhirnya kita tahu ini kompetisi. Saya hanya ingin mengatakan kepada Putri bahwa tidak ada yang bisa mengambil fakta bahwa kau adalah sosok dan penyanyi luar biasa," ujar Simon Cowell.

Ajang ini dimenangkan oleh Adrian Stoica dan anjingnya bernama Hurricane. Diketahui pemilihan juara AGT 2023 dilakukan berdasarkan voting melalui aplikasi AGT dan NBC.Com.

Berita terpopuler lainnya membawa duka untuk para penggemar Harry Potter. Pemeran Prof Dumbledore, Sir Michael Gambon, meninggal dunia.