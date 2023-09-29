Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Ariani Juara 4 AGT 2023, Pemeran Dumbledore Meninggal

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |07:34 WIB
Putri Ariani Juara 4 AGT 2023, Pemeran Dumbledore Meninggal
Putri Ariani. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

JAKARTA - Hot gosip kali ini datang dari Putri Ariani yang berlaga di babak final America's Got Talent (AGT) 2023. Setelah banyak digadang menjadi juara, remaja asal Yogyakarta ini harus menerima kenyataan.

Final Result AGT 2023 membuat banyak orang terkejut. Simon Cowell, salah satu juri, juga tak mampu menutupi rasa terkejutnya melihat peserta kesayangannya tersingkir.

"Pada akhirnya kita tahu ini kompetisi. Saya hanya ingin mengatakan kepada Putri bahwa tidak ada yang bisa mengambil fakta bahwa kau adalah sosok dan penyanyi luar biasa," ujar Simon Cowell.

Ajang ini dimenangkan oleh Adrian Stoica dan anjingnya bernama Hurricane. Diketahui pemilihan juara AGT 2023 dilakukan berdasarkan voting melalui aplikasi AGT dan NBC.Com.

Berita terpopuler lainnya membawa duka untuk para penggemar Harry Potter. Pemeran Prof Dumbledore, Sir Michael Gambon, meninggal dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113657/vadel_badjideh-RaIw_large.jpg
Hot Gosip: Vadel Badjideh Tersangka, Ida Iasha Diduga Istri Baru Tommy Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037579/jennifer_coppen-asoN_large.jpg
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020450/syifa-hadju-dan-rizky-nazar-putus-pelaku-pemerasan-ria-ricis-ditangkap-polisi-LQMEhD9NYX.jpg
Syifa Hadju dan Rizky Nazar Putus, Pelaku Pemerasan Ria Ricis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003762/ada-apa-dengan-ruben-onsu-dan-sarwendah-dari-isu-pisah-rumah-hingga-gugatan-perdata-Sfeuj2ALPt.jpg
Ada Apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari Isu Pisah Rumah hingga Gugatan Perdata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/33/2893716/nadine-chandrawinata-melahirkan-anak-kedua-rebecca-klopper-dilaporkan-lagi-2tdaUK4IEh.jpg
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/33/2890403/codeblu-resmi-polisikan-farida-nurhan-siskaeee-dipaksa-main-film-kramat-tunggak-part-2-ytlYdv41aD.jpg
Codeblu Resmi Polisikan Farida Nurhan, Siskaeee Dipaksa Main Film Kramat Tunggak Part 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement