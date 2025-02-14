Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hot Gosip: Vadel Badjideh Tersangka, Ida Iasha Diduga Istri Baru Tommy Soeharto

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |06:30 WIB
JAKARTA - Hot Gosip Okezone pada Jumat (14/2/2025) pagi datang dari Vadel Badjideh yang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur. 

Status baru sang dancer pertama kali diumumkan kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, pada Kamis (13/2/2025) malam. Dia menyebut, Vadel menjalani pemeriksaan ulang setelah Laura selaku saksi korban mengubah pernyataannya di BAP.

“Vadel diperiksa selama 5 jam dan menjawab lebih dari 53 pertanyaan. Setelah gelar perkara, dia langsung dijadikan tersangka dan ditahan sampai 20 hari ke depan,” ujar sang pengacara.

Selengkapnya baca di Vadel Badjideh Resmi Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari

Perankan Anggini di Wiro Sableng, Comeback Sherina Munaf di Layar Lebar
Sherina Munaf resmi bercerai dari Baskara Mahendra, pada 13 Februari 2025. (Foto: Okezone)

Selanjutnya, ada kabar dari aktris Sherina Munaf yang resmi bercerai dari Baskara Mahendra secara verstek di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 13 Februari 2025. 

Halaman:
1 2 3
