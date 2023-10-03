Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |05:03 WIB
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi
Nadine Chandrawinata melahirkan anak kedua, Rebecca Klopper kembali dilaporkan (Foto: Instagram/nadinelist)
JAKARTA - Artis Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara kembali berbahagia. Pasangan yang menikah pada Mei 2018 tersebut, baru saja dikaruniai anak kedua yang berjenis kelamin perempuan.

Kabar bahagia kelahiran anak kedua mereka pun diungkapkan langsung oleh bintang film London Love Story itu di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Dimas mengatakan jika anak keduanya lahir tepat di Hari Kesaktian Pancasila.

"01.10.2023, Di Hari Kesaktian Pancasila, lahirlah anak kedua kami," tulis Dimas Anggara di Instagram pribadinya, Senin, 2 Oktober 2023.

Melalui unggahannya, Dimas juga tampak membeberkan nama dari anak keduanya bersama Nadine. Jika anak pertama mereka diberi nama Nadi Djiwa Anggara, buah hati keduanya kini diberi nama Nadi Djala Anggara.

Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara

Sementara itu, Rebecca Klopper kembali dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) pada Senin, 2 Oktober kemarin. Laporan tersebut dibuat di Polda Metro Jaya terkait kemunculan video syur mirip Rebecca Klopper part 2 yang berdurasi hingga 11 menit.

Zainul Arifin selaku ketua umum ALMI sendiri sebelumnya sudah sempat melaporkan video syur pertama pada Mei 2023. Ia pun mengaku sengaja melaporkan hal itu dengan tujuan agar kesalahan tersebut tidak kembali terulang.

