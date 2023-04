JAKARTA - Aurel Hermansyah diketahui merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 H di kampung halaman sang ayah, Anang Hermansyah.

Bersama sang suami, Atta Halilintar dan putri semata wayang mereka, Ameena Hanna Nur Atta berlebaran di Jember, Jawa Timur.

Aurel juga sempat membagikan momen melaksanakan salat Ied bersama keluarga besarnya di Jember melalui unggahan Instagram pribadinya.

Setelah melaksanakan salat Ied dan bermaaf-maafan dengan keluarganya di Jember, Aurel juga tak lupa untuk bermaaf-maafan dan bersilaturahmi dengan ibunda tercinta, Krisdayanti melalui video call.

Aurel bersama Atta dan adiknya, Thariq Halilintar terlihat melakukan video call bersama Krisdayanti dan Amora.

Melalui keterangan unggahannya, Aurel pun menyebut bahwa dirinya juga akan segera menyambangi kediaman Krisdayanti setelah dari Jember.

"Minal Aidin wal Faidzin Gemmi. See you soon," tulis Aurel Hermansyah dalam keterangan di unggahan Instagram storiesnya, Sabtu (22/4/2023).

Ditemui di kediamannya, Krisdayanti juga mengatakan bahwa Atta dan Aurel memang sempat berpamitan dengannya sebelum berangkat ke Jember.

"Ya karena mereka taunya awal saya mau ke luar kota lebaran. Jadi mereka datang ke rumah dan merencanakan juga ke Jember," ujar Krisdayanti di kediamannya Kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Sabtu (22/4/2023).

Kini, Aurel, Atta dan Ameena beserta rombongan keluarga Anang Hermansyah sudah meninggalkan Jember untuk bertolak ke Banyuwangi dan Bali untuk liburan bersama.*