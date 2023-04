JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari artis Tyas Mirasih. Sang ibunda, diketahui harus dirawat di rumah sakit lantaran kondisi kesehatannya yang menurun.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh bintang film The Tarix Jabrix ini dilaman Instagramnya. Dalam unggahannya, Tyas bahkan harus merayakan hari pertambahan usianya di rumah sakit, sambil menemani sang ibunda.

Menariknya, wanita 36 tahun ini tampak menceritakan kisah menarik tentang kekasihnya, Tengku Tezi yang juga ikut menaninya di rumah sakit. Bahkan, Tengku Tezi sudah menemaninya menjaga sang ibunda sejak hari pertama dirawat hingga saat ini.

"Appreciation post for this extraordinary man. Yang udah ikut nemenin nungguin Mama di RS selama 10 hari ini," tulis Tyas Mirasih.

Lewat tulisannya, Tyas sempat menuliskan beberapa kenaikan kekasihnya selama menemaninya di rumah sakit selama 10 hari berturut-turut. Bukan hanya selalu menghibur, ia juga tak pernah mengeluh lelah.

"Bener bener 24 jam disini. Ikutan tidur & makan bikin barak di ruang tunggu. Jadi badut buat semua orang, bikin orang orang happy di tengah musibah yang ada. Selalu siap sedia nolongin apapun. Nemenin berdoa buat mama dan kita semua," bebernya.

"Nggak pernah berhenti kuatin aku. Dan nggak pernah mengeluh sedikit pun harus terus nemenin aku disini," tambahnya.

Melalui unggahannya, Tyas mengaku sangat bahagia dengan sikap yang ditunjukan oleh kekasihnya. Bahkan, ia pun mengaku bahwa ucapan terima kasih saja tak akan cukup untuk menggambarkan perlakuan Tengku Tezi padanya dan keluarga.

"What would I do without you @tengkutezi ? I canโ€™t thank you enough! LOVE YOU SO MUCH SAYANG!!" tandas Tyas Mirasih.