JAKARTA - Melody Tiffany Simanjorang atau yang biasa dikenal dengan Melody Tiffany adalah seorang penyanyi cilik dan salah satu kontestan ajang pencarian bakat Idola Cilik musim keenam yang ditayangkan di RCTI.

Memiliki suara yang merdu, Melody baru saja merilis single terbarunya bertajuk ‘Good Day’ melalui YouTube Channel HITS Records (16/2).

Ditulis sendiri oleh Tiffany, lagu dengan genre pop yang penuh dengan keceriaan ini menceritakan tentang seorang anak yang mengajak teman-temannya untuk menyambut hari baru dengan semangat dan kebahagiaan.

Berikut lirik lagu ‘Good Day’ oleh Melody Tiffany:

Mentari bersinar

Begitu cerah

Selamat pagi ku ucapkan

Untuk teman semua

Hari baru telah tiba

Sambut penuh semangat

Semoga segala harapan

Terwujud hari ini

Tunjukkan senyum terbaikmu

Jadikan dunia ceria

Lupakan semua gunda

Sekarang waktunya bahagia!

It’s gonna be a good day

Don’t worry about a thing

It’s gonna be a good day

Let’s go and have some fun

It’s gonna be a good day

I’m grateful for this amazing day

Hari baru telah tiba

Sambut penuh semangat

Semoga segala harapan

Terwujud hari ini

Tunjukkan senyum terbaikmu

Jadikan dunia ceria

Lupakan semua gunda

Sekarang waktunya bahagia!

It’s gonna be a good day

Don’t worry about a thing

It’s gonna be a good day

Let’s go and have some fun

It’s gonna be a good day

I’m grateful for this amazing day

It’s gonna be a good day

Don’t worry about a thing

It’s gonna be a good day

Let’s go and have some fun

It’s gonna be a good day

I’m grateful for this amazing day

Amazing life!

It’s gonna be a good day

Don’t worry about a thing

It’s gonna be a good day

Let’s go and have some fun

It’s gonna be a good day

I’m grateful for this amazing life

Today is a good day

Today is my good day

‘Good Day’ sudah bisa didengarkan dan diunduh melalui platform musik digital seperti Spotify, Joox, iTunes, dan lainnya. Jangan lupa juga untuk tonton video liriknya hanya di YouTube Channel StarHits Music, ya!

