HOT gosip pagi ini datang dari artis Sandra Dewi yang membawa kabar mengejutkan. Meski rumah tangganya dengan sang suami, Harvey Moeis selalu terlihat adem ayem, nyatanya pernikahan mereka tak selalu mulus.

Hal ini disampaikan aktris Quickie Express itu melalui sesi tanya jawab di Insta Story. Sandra menjawab pertanyaan netizen yang penasaran apakah dia pernah bertengkar hebat dengan pria yang 7 tahun menikahinya.

"Pernah dong hahaha karena suami saya flat, saya kadang berulah sendiri, saya sering ngomel sendiri. Akhirnya berhenti sendiri juga karena dicuekin," kata Sandra.

Sandra menjelaskan bahwa sesungguhnya Harvey bukan orang yang cuek. Namun dia memang tidak pernah bermulut manis. Tetapi dia tetap merasa dapat kasih sayang yang utuh dari sang suami.

Meninggalkan kehidupan Sandra Dewi, kini beralih kepada Gita Savitri yang belakangan jadi perbincangan hangat. Hal ini dipicu pro dan kontra keputusannya untuk childfree atau tak memiliki anak dalam rumah tangganya.

Tetapi dahulu, Gita ternyata sempat ingin punya anak. Terbongkar dari blog yang ditulisnya pada 2015, istri Paul Partohap itu awalnya menuliskan beragam kekhawatirannya ketika punya anak.

Menurutnya, bukan hal yang mudah membesarkan buah hati karena tanggung jawab yang besar. Tetapi, dia sempat berangan-angan dengan kekasihnya kala itu, untuk memberikan pendidikan karakter pada anak mereka kelak.

"Gue bilang ke doi kalau kita berempat (gue pengin punya dua anak Insya Allah) tiap Jumat ada tarbiyah di rumah biar anak gue punya karakter, prinsip, pendirian, dan ngerti jelas mana hitam mana putih. Ngaji bareng-bareng, diskusi bareng-bareng," tulisnya.

