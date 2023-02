JAKARTA - Pasangan Sandra Dewi dan Harvey Moeis memang selalu dinilai harmonis oleh sebagian besar orang. Pernikahan mereka yang memasuki tahun ke-7, bahkan sama sekali belum pernah terkena gosip miring.

Meski begitu, bukan berarti Sandra Dewi santai hingga tak pernah mengalami masalah di rumah tangganya. Bahkan baru-baru ini, bintang film Quickie Express tersebut sempat mengungkapkannya ketika membuka sesi tanya jawab di Instagram Story.

Salah satu netizen terlihat menanyakan apakah dalam pernikahan Sandra dan Harvey pernah bertengkar. Ia bahkan sempat bertanya soal siapa yang akhirnya mengalah dalam pertengkaran tersebut.

"Cici pernah berantem hebat nggak sama suami? terus akhirnya yang ngalah siapa?," tanya salah satu netizen.

Mendapatkan pertanyaan tersebut, membuat Sandra Dewi akhirnya memilih untuk menjawab jujur. Ia bahkan mengatakan bahwa pertengkaran pernah terjadi dalam rumah tangganya bersama Harvey, meski tak berlangsung lama.

"Pernah dong hahaha karena suami saya flat, saya kadang berulah sendiri, saya sering ngomel sendiri, akhirnya berhenti sendiri juga karena dicuekin ahahahah," jawab Sandra Dewi.

Sementara itu, ibu dua anak ini juga sempat membicarakan sikap asli suaminya ketika berada didekatnya. Menurutnya, Harvey bukanlah sosok pria yang cuek. Hanya saja, ia tak pernah melontarkan kata-kata romantis, dan lebih memilih untuk menunjukkan perhatiannya melalui tindakan.

"Sebenarnya Pak HM bukannya cuek, tapi ga bisa bermulut manis alias pujangga, saya sangat merasa disayang kok," paparnya.

"Dia sering beliin saya makanan yang saya suka, selalu kupasin jeruk, kupasin kepiting, ikan dan semuanya," bebernya. Bagi wanita kelahiran Bangka Belitung ini, dirinya sangat beruntung mendapatkan sosok Harvey di kehidupannya. Pasalnya, pria tersebut sama sekali tak pernah menuntut apapun darinya. "Suami saya tidak pernah menuntut apapun dari saya, masak, beberes, ngurusin anak ini itu, hidup saya sangat bebas," ungkapnya. "Saya pernah tanya gapapa saya nggak bisa masak? dia jawabnya 'ah nggak papa, bisa beli daripada rumah kebakaran'," tandasnya.