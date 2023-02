SEOUL – Drama Korea “Divorce Attorney Shin” telah memperlihatkan pertemuan Cho Seung Woo dengan Han Hye Jin. Drama ini akan tayang perdana pada 4 Maret 2023.

Dalam teaser kedua drama tersebut berfokus pada hubungan antara Shin Sung Han dan Lee Seo Jin saat mereka bekerja sama untuk menyelesaikan perceraiannya dengan “baik”.

Di awal klip, Shin Sung Han bersama sahabatnya Jang Hyung Geun (Kim Sung Kyun) yang mengatakan kepadanya, “Lee Seo Jin, DJ radio saya, berhenti.”

Ketika Shin Sung Han mengungkapkan kebingungannya, Jang Hyung Geun menjawab dengan nada kesal, “DJ radio yang senang saya dengarkan! Tolong ingat!”

Percakapan mereka kemudian diinterupsi oleh klien yang menunggu untuk berbicara dengan Shin Sung Han, yaitu Lee Seo Jin sendiri.

Dia dengan percaya diri mengatakan, “Saya telah menerima pemberitahuan untuk perceraian. Saya akan melakukannya dengan baik. Perceraian."

Namun, hal-hal tampaknya tidak berjalan dengan baik untuk Lee Seo Jin karena Shin Sung Han mengatakan kepadanya, “Saya tidak yakin alasannya, tapi menurut saya situasinya tidak bagus untuk dapat bercerai dengan baik. ”

Sementara itu, di rumah, Lee Seo Jin diserang oleh suaminya saat anak mereka berbicara tentang membenci ibunya. Lee Seo Jin kemudian bertanya kepada Shin Sung Han, “Apa standarmu? Standar perceraianmu dengan baik?” Pertanyaan ini menunjukkan betapa putus asanya Lee Seo Jin, yang membalikkan pikiran Shin Sung Han. Dia berkomitmen untuk bekerja dengannya dan berkata dengan percaya diri, "Itulah mengapa saya memberitahu Anda bahwa kami harus memenangkan gugatan ini, apapun yang terjadi." BACA JUGA:Ariel NOAH Jawab Kabar Pacaran dengan Marchella FP Dia mengulurkan tangannya lalu menambahkan, "Mari kita lihat siapa yang menang." Mengutip Soompi, Jumat (10/2/2023), “Divorce Attorney Shin” JTBC akan menceritakan kisah seorang pengacara perceraian berbakat bernama Shin Sung Han. Cho Seung Woo akan berperan sebagai Shin Sung Han, seorang pianis klasik yang lahir dari keluarga kaya dan hidupnya dipenuhi keberuntungan. Bakat dan kecerdasannya membuat Shin Sung Han menjadi profesor di sebuah universitas di Jerman di usia tiga puluhan tetapi ketika dia memiliki segalanya, dia mengetahui beberapa berita mengejutkan yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah kehilangan kenikmatan hidup, Shin Sung Han tiba-tiba beralih jalur karier dan mulai belajar menjadi pengacara. Disanalah dia berkenalan dengan radio DJ Lee Seo Jin (Han Hye Jin), yang mencari jasanya untuk hak asuh dan kasus perceraiannya.