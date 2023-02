SEOUL - Park Ji Hyun dan Ahn Bo Hyun baka dipasangkan dalam drama berjudul “Gold Spoon”.

Keduanya saat ini sedang mempertimbangkan drama yang bakal mulai syuting pada bulan Mei mendatang.

Menanggapi laporan tersebut, sumber dari agensi Park Ji Hyun berbagi, “Park Ji Hyun secara positif meninjau tawaran untuk membintangi ‘Gold Spoon.’

Park Ji Hyun, yang baru-baru ini mengesankan penonton sebagai Mo Hyun Min di “Reborn Rich,” telah ditawari peran sebagai Lee Kang Hyun, seorang detektif veteran lulusan akademi kepolisian.

Lee Kang Hyun adalah seorang pekerja keras yang memiliki rasa tanggung jawab dan bangga menjadi seorang petugas polisi.

Selain penuh semangat, dia memiliki keterampilan investigasi dan sosial yang luar biasa serta pola pikir yang fleksibel.

Sebelumya pada awal Januari tahun ini, YTN Star juga melaporkan bahwa Ahn Bo Hyun sedang dalam pembicaraan untuk membintangi “Golden Spoon” sebagai peran utama chaebol generasi ketiga Jin Yi Soo.

Sementara itu, agensi Ahn Bo Hyun sudah mengonfirmasi terkait bergabungnya sang aktor dalam drama tersebut.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Follow Berita Okezone di Google News

“Ahn Bo Hyun dipastikan akan membintangi ‘Gold Spoon’ dan dia sedang bersiap untuk syuting,” ungkap sumber dari agensi seperti dikutip Soompi, Kamis (9/2/2023). Jika Park Ji Hyun menerima peran tersebut, ini akan menjadi kali kedua Ahn Bo Hyun dan Park Ji Hyun bekerja sama setelah "Yumi's Cell". BACA JUGA:Harmonis Selama 9 Tahun Menikah, Demian Aditya Bocorkan Tipsnya Diketahui, “Gold Spoon” adalah drama yang menggambarkan kisah asmara dari chaebol generasi ketiga yang belum dewasa menjadi seorang detektif. Drama ini akan ditulis oleh penulis naskah Kim Ba Da dari “My Name” dan dipimpin oleh sutradara produksi Kim Jae Hong dari “Steal Heart” dan “My Love Eun Dong.”