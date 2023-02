JAKARTA - Nunung Srimulat menjawab kabar yang mengatakan bahwa ia harus menghidupi 50 orang anggota keluarga besarnya.

Hal itu disampaikan oleh Nunung saat berbincang dengan Denny Sumargo dalam podcast yang diunggah di channel Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, Rabu (8/2/2023).

Diketahui, Nunung memang masih kekeh bekerja di tengah sakit yang dideritanya lantaran harus menanggung keluarga besarnya.

Namun, Nunung menjelaskan bahwa kini jumlahnya sudah berkurang. Wanita 59 tahun itu memang pernah menanggung 50 orang, tapi itu beberapa waktu lalu.

"Sekarang itu diangkat-angkat lagi, padahal itu sudah beberapa tahun yang lalu. Mereka kan masih pada kecil-kecil ya ada 50-an, kalo sekarang mereka udah pada lulus kuliah udah pada kerja," ucap Nunung dalam kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Kamis (9/2/2023).

Meski, jumlah anggota keluarga yang dihidupi oleh Nunung lebih sedikit, akan tetapi sang komedian tak menampik pendapatannya juga ikut berkurang.

"Kalo penghasilan juga lebih sedikit?," kata Denny Sumargo.

"Iya," ujar Nunung.

Lebih lanjut, Nunung juga khawatir kanker payudara yang dihadapinya menggangu pekerjaan. Sebab, kata Nunung ada sejumlah tahap yang harus dilewatinya selain tindakan operasi, yaitu kemoterapi. "Saya kan lagi sakit. Sakit saya kan gak stuck setelah operasi terus diem dan kerja gitu enggak. Kan masih ada kemo, kemo kan gak sebentar," ujar Nunung. BACA JUGA:Kunto Aji Merantau ke Ibu Kota, Sukses Tanpa Sepengetahuan Orangtua Meski begitu, selama tubuhnya masih mampu, dirinya akan tetap bekerja untuk membantu keluarganya. Selain itu, Nunung juga sempat mengungkapkan bahwa ia terpaksa meminta keluarganya yang tinggal di Jakarta untuk kembali pindah ke Solo, kampung halamannya, demi mengurangi pengeluaran.