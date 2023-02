JAKARTA - Artis Nikita Mirzani membagikan momen ketika membeli mobil mewah barunya yang diunggah di akun media sosial.

Dalam video yang diunggah, Niki memakai kaus tanpa lengan dan celana pendek terlihat ke luar dari rumah menghampiri mobil barunya bermerk Range Rover Sport warna hijau tosca.

Setelah mobil diturunkan dari mobil pengangkut, mantan istri Dipo Latief tersebut langsung mengecek eksterior dan interior mobil dengan didampingi tenaga penjual yang mengantarkan mobilnya.

"Orang miskin beli mobil nih bos. Senggol dong," tulis Nikita Mirzani, dikutip Kamis (9/2/2023).

Postingan yang dibagikan oleh Nikita Mirzani itu pun sontak menjadi sorotan. Mayoritas netizen memberikan nyinyiran kalau uang untuk membeli mobil berasal dari uang yang sudah dikembalikan Bunda Corla. "Rp100 jutanya ternyata buat DP yaa?" tulis akun @ach****. "Jangan challenge lagi ya Niki, kata org2 nanti bintitan kalo udah dikasih diminta lagi," tulis @ay_****. "Mayan ya mak, uang yang dibalikin Bunda Corla bisa biat nambahin beli mobil baru, bsa buat kasih tips ke yang anter mngkn ya kaaann," tulis akun @rya*****.