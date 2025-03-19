Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |09:52 WIB
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Nunung mengaku tak pernah menyesal dengan kondisi kehidupannya saat ini yang kesulitan secara finansial karena selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Sebab dia percaya bahwa Allah telah menitipkan rezeki berlebih yang bukan hanya untuknya, tapi juga untuk keenam saudaranya. 

 Nunung juga berkaca dengan ajaran agama Islam yang dianutnya dimana harus selalu menolong saudara. 

"Saya tidak pernah menyesal karena dari 7 bersaudara saya, memang saya yang diberikan talenta sama Allah, yang diberi rezeki berlebihan sama Allah, dari yang 6 itu memang pada saat itu memang membutuhkan pertolongan saya," ujar Nunung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit

Hanya saja Nunung menyadari bahwa selama ini dirinya kurang bijaksana dalam mengelola keuangannya hingga akhirnya tabungannya lama kelamaan terkuras habis.

"Tapi ya saya mungkin keliru caranya waktu itu karena, terlena bahwa hidup saya ini dikejar duit bukan saya yang dikejar duit. Jadi ya saya pengin bahagia ya dengan bisa membahagiakan keluarga saya," lanjutnya. 

Meski tak pernah menyesal, Nunung mengaku sempat kecewa dengan sikap keluarganya ditengah kondisinya yang sakit. 

"Kalau aku menyesal, enggak. Kecewa pernah, aku pernah kecewa, pasti ya," ungkapnya.

Bahkan, Nunung sampai memblokir seluruh kontak keluarganya termasuk anak-anaknya karena merasa tidak diperhatikan kondisi kesehatannya.

"Pada saat aku dulu pernah nge-block semua keluarga cuma hanya karena aku seorang ibu di Indonesia, di dunia pun, kepengin banget kalau pisah sama anak itu ditanya kabar, ditanya kesehatan, itu sudah jadi suatu kebanggaan," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173148/nunung-foi7_large.jpg
Nunung Ungkap Hikmah usai Divonis Idap Kanker Payudara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125460/nunung-uCft_large.jpg
5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124777/nunung-CE3g_large.jpg
Nunung Bersyukur Tak Lagi Perlu Biayai Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124692/nunung_srimulat-dyVC_large.jpg
Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123180/nunung_srimulat-mQ1j_large.jpg
Nunung Srimulat Ikhlas Jual Aset demi Biaya Hidup: Saya Nggak Mau Jadi Penipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123177/nunung_srimulat-Bx4g_large.jpg
Pelawak Nunung Akui Penyakitnya Katarak hingga Kanker karena Pola Hidup Masa Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement