Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit

JAKARTA - Komedian Nunung mengaku tak pernah menyesal dengan kondisi kehidupannya saat ini yang kesulitan secara finansial karena selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Sebab dia percaya bahwa Allah telah menitipkan rezeki berlebih yang bukan hanya untuknya, tapi juga untuk keenam saudaranya.

Nunung juga berkaca dengan ajaran agama Islam yang dianutnya dimana harus selalu menolong saudara.

"Saya tidak pernah menyesal karena dari 7 bersaudara saya, memang saya yang diberikan talenta sama Allah, yang diberi rezeki berlebihan sama Allah, dari yang 6 itu memang pada saat itu memang membutuhkan pertolongan saya," ujar Nunung di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Hanya saja Nunung menyadari bahwa selama ini dirinya kurang bijaksana dalam mengelola keuangannya hingga akhirnya tabungannya lama kelamaan terkuras habis.

"Tapi ya saya mungkin keliru caranya waktu itu karena, terlena bahwa hidup saya ini dikejar duit bukan saya yang dikejar duit. Jadi ya saya pengin bahagia ya dengan bisa membahagiakan keluarga saya," lanjutnya.

Meski tak pernah menyesal, Nunung mengaku sempat kecewa dengan sikap keluarganya ditengah kondisinya yang sakit.

"Kalau aku menyesal, enggak. Kecewa pernah, aku pernah kecewa, pasti ya," ungkapnya.

Bahkan, Nunung sampai memblokir seluruh kontak keluarganya termasuk anak-anaknya karena merasa tidak diperhatikan kondisi kesehatannya.

"Pada saat aku dulu pernah nge-block semua keluarga cuma hanya karena aku seorang ibu di Indonesia, di dunia pun, kepengin banget kalau pisah sama anak itu ditanya kabar, ditanya kesehatan, itu sudah jadi suatu kebanggaan," lanjutnya.