Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit

Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung Srimulat tengah menjadi sorotan setelah menjual seluruh asetnya hingga mengaku pernah menafkahi 50 anggota keluarga sebelum jatuh sakit.

Dalam sebuah wawancara di Kawasan Mampang Prapatan beberapa waktu lalu, Nunung menegaskan jika saat ini dirinya tak lagi menanggung biaya hidup 50 anggota keluarganya.

Dia pun bersyukur, beberapa diantaranya bahkan sudah memiliki pekerjaan dan usaha kecil-kecilan di Solo.

Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit

"Sekarang sudah nggak segitu sih, sudah alhamdulillah sudah ada yang ngurus, sudah kemarin sudah ada yang masuk (kerja), (ada yang) diterima di bank, sebentar lagi juga anak aku sudah mau lulus kuliah," kata Nunung.