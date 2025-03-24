5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi

JAKARTA - Deretan artis sigap bantu Nunung yang mengalami keterpurukan ekonomi. Tak hanya menawarkan rumah untuk ditempati Nunung, mereka juga bersedia membayar biaya operasi sang pelawak.

Nunung pertama kali menjalani operasi pengangkatan kanker payudara pada 6 Juni 2023. Setelahnya, dia diharuskan menjalani pengobatan lanjutan yang ternyata tak dilakukan secara rutin karena keterbatasan ekonomi.

Akibatnya, tim dokter mengharuskan Nunung menjalani operasi kedua pada tahun ini. Bintang Si Doel Anak Sekolahan itu blakblakan mengaku, tak mampu membiayai operasi kedua tersebut.

“Karena setiap bulan, saya masih harus bayar sertifikat dan BPKB ke bank. Uang di rekening saya terkadang hanya sisa Rp100.000,” ujarnya dalam podcast Deddy Corbuzier, pada 10 Maret 2025.

Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pengobatannya, Nunung mengaku, meminta bantuan pihak stasiun TV untuk memakai jasanya dalam berbagai program.

Di tengah keterpurukan ekonominya, beberapa sahabat artis mengulurkan tangan dan membantu Nunung. Berikut lima artis yang sigap bantu Nunung seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

Raffi Ahmad mengaku terkejut saat mengetahui Nunung tinggal di kosan selama 3 tahun terakhir. Istrinya, Nagita Slavina pun langsung meminta nomor rekening Nunung untuk memberikan bantuan.

Mengetahui Nagita dan Raffi sudah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya, Nunung pun terlihat sangat terharu. “Duh, kamu banyak banget bantu aku loh Fi,” ungkap sang komedian dengan nada haru.

2.Sule

Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi. (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)

Rekan Nunung dalam Opera Van Java ini menawarkan rumahnya di kawasan Cibubur untuk ditempati Nunung secara cuma-cuma. Sule juga memastikan, Nunung tak perlu membayar listrik rumah itu karena dia akan menanggung semuanya.

“Daripada rumahnya kosong ya saya tawarkan. Daripada dia ngekos kan harus bayar tiap bulan. Jadi saya tawarkan untuk beliau tinggal di rumah saya saja. Tidak perlu bayar,” ungkap sang komedian, pada 19 Maret silam.

Namun sayangnya, Nunung belum menerima bantuan Sule dan masih memilih tinggal di kos yang telah ditempatinya selama 3 tahun terakhir bersama sang suami.

3.Deddy Corbuzier

Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi. (Foto: Instagram/@mastercorbuzier)

Artis sigap bantu Nunung yang alami keterpurukan ekonomi selanjutnya adalah Deddy Corbuzier. Sang mantan mentalis berkomitmen membiayai operasi kanker payudara Nunung yang mencapai Rp36 juta.

“Mami Nunung, izin saya bantu biaya operasinya yam saya punya banyak utama sama Mami Nunung. Dari kecil sampai remaja, saya nonton Mami Nunung. Anda itu legend loh,” kata Deddy dalam podcastnya yang membuat sang komedian menangis.