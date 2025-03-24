Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |16:32 WIB
5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi, Tawarkan Rumah hingga Biayai Operasi
5 Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi. (Foto: Instagram/@nunung63.official)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis sigap bantu Nunung yang mengalami keterpurukan ekonomi. Tak hanya menawarkan rumah untuk ditempati Nunung, mereka juga bersedia membayar biaya operasi sang pelawak.

Nunung pertama kali menjalani operasi pengangkatan kanker payudara pada 6 Juni 2023. Setelahnya, dia diharuskan menjalani pengobatan lanjutan yang ternyata tak dilakukan secara rutin karena keterbatasan ekonomi. 

Akibatnya, tim dokter mengharuskan Nunung menjalani operasi kedua pada tahun ini. Bintang Si Doel Anak Sekolahan itu blakblakan mengaku, tak mampu membiayai operasi kedua tersebut. 

“Karena setiap bulan, saya masih harus bayar sertifikat dan BPKB ke bank. Uang di rekening saya terkadang hanya sisa Rp100.000,” ujarnya dalam podcast Deddy Corbuzier, pada 10 Maret 2025.

Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pengobatannya, Nunung mengaku, meminta bantuan pihak stasiun TV untuk memakai jasanya dalam berbagai program. 

Di tengah keterpurukan ekonominya, beberapa sahabat artis mengulurkan tangan dan membantu Nunung. Berikut lima artis yang sigap bantu Nunung seperti dikutip dari berbagai sumber. 

1.Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina
Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

Raffi Ahmad mengaku terkejut saat mengetahui Nunung tinggal di kosan selama 3 tahun terakhir. Istrinya, Nagita Slavina pun langsung meminta nomor rekening Nunung untuk memberikan bantuan. 

Mengetahui Nagita dan Raffi sudah mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya, Nunung pun terlihat sangat terharu. “Duh, kamu banyak banget bantu aku loh Fi,” ungkap sang komedian dengan nada haru.

2.Sule

Sule (IG)
Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi. (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)

Rekan Nunung dalam Opera Van Java ini menawarkan rumahnya di kawasan Cibubur untuk ditempati Nunung secara cuma-cuma. Sule juga memastikan, Nunung tak perlu membayar listrik rumah itu karena dia akan menanggung semuanya. 

“Daripada rumahnya kosong ya saya tawarkan. Daripada dia ngekos kan harus bayar tiap bulan. Jadi saya tawarkan untuk beliau tinggal di rumah saya saja. Tidak perlu bayar,” ungkap sang komedian, pada 19 Maret silam. 

Namun sayangnya, Nunung belum menerima bantuan Sule dan masih memilih tinggal di kos yang telah ditempatinya selama 3 tahun terakhir bersama sang suami. 

3.Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier (IG)
Artis Sigap Bantu Nunung yang Alami Keterpurukan Ekonomi. (Foto: Instagram/@mastercorbuzier)

Artis sigap bantu Nunung yang alami keterpurukan ekonomi selanjutnya adalah Deddy Corbuzier. Sang mantan mentalis berkomitmen membiayai operasi kanker payudara Nunung yang mencapai Rp36 juta. 

“Mami Nunung, izin saya bantu biaya operasinya yam saya punya banyak utama sama Mami Nunung. Dari kecil sampai remaja, saya nonton Mami Nunung. Anda itu legend loh,” kata Deddy dalam podcastnya yang membuat sang komedian menangis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173148/nunung-foi7_large.jpg
Nunung Ungkap Hikmah usai Divonis Idap Kanker Payudara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124777/nunung-CE3g_large.jpg
Nunung Bersyukur Tak Lagi Perlu Biayai Keluarga Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124692/nunung_srimulat-dyVC_large.jpg
Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga Sebelum Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123849/nunung_srimulat-EiuO_large.jpg
Nunung Blokir Kontak Anak Usai Tak Diperhatikan ketika Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123180/nunung_srimulat-mQ1j_large.jpg
Nunung Srimulat Ikhlas Jual Aset demi Biaya Hidup: Saya Nggak Mau Jadi Penipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123177/nunung_srimulat-Bx4g_large.jpg
Pelawak Nunung Akui Penyakitnya Katarak hingga Kanker karena Pola Hidup Masa Muda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement