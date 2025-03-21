Nunung Bersyukur Tak Lagi Perlu Biayai Keluarga Besar

Klarifikasi Nunung soal Nafkahi 50 Anggota Keluarga sebelum Sakit. (Foto: Instagram/@nunung63.official)

JAKARTA - Nunung Srimulat sempat menjadi sorotan publik imbas klaimnya menjual seluruh aset untuk menafkahi 50 anggota keluarganya. Namun belum lama ini, dia mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Komedian bernama asli Tri Retno Prayudati itu menegaskan, kini dirinya tak lagi menanggung biaya hidup 50 anggota keluarganya. Dia bersyukur, anggota keluarganya mulai bisa hidup mandiri, dengan bekerja dan berbisnis di Solo.

“Alhamdulillah, sekarang saya sudah tidak membiayai sebanyak itu lagi. Kemarin keponakan ada yang kerja di bank. Sebentar lagi juga anak aku sudah mau lulus kuliah,” kata Nunung saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 20 Maret 2025.

Nunung menyebut, perlahan keluarganya mulai hidup mandiri dan tidak setergantung dulu. Dia bersyukur dengan perubahan keluarganya karena dia tak bisa menjamin untuk terus menanggung biaya hidup keluarganya.

Nunung bersyukur tak lagi perlu biayai keluarga besar. (Foto: Okezone)

Apalagi saat ini, Nunung harus fokus pada pengobatan kanker payudara yang diidapnya sejak Februari 2023. “Makanya mereka buka usaha kuliner di Solo. Keluargaku kan memang pintar masak,” ungkapnya.

Setelah memulangkan anak-anaknya ke Solo, Nunung dan sang suami, July Jan Sambiran memilih tinggal di kos-kosan di Jakarta. Dengan begitu, dia bisa fokus menjalani pengobatan kanker.*

