JAKARTA - Nunung Srimulat mengungkap sosok yang diberitahu pertama kali mengenai penyakit kanker payudara yang dideritanya kepada dua rekan artisnya.Â

Padahal, Nunung mengaku bukan tipikal orang yang mudah untuk menceritakan masalah pribadinya ke siapapun. Namun, ia hanya bisa terbuka dengan rekan dekatnya, Ruben Onsu dan Sule.

"Kalau aku orangnya memang enggak pernah cerita sama siapapun soal masalah aku, enggak pernah sampe dalem banget gitu enggak, paling cuma sekilas," kata Nunung dikutip dalam kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (9/2/2023).

"Nah pertama kali aku ngeluh sama temen aku pas aku lagi sakit kayak gini ya sama Ruben Onsu," ucap Nunung.

Rupanya, sebelum mengeluh tentang penyakit kanker payudaranya ke Ruben Onsu, Nunung terlebih dahulu menceritakannya kepada Sule. Hanya saja, perempuan 59 tahun itu tidak menceritakannya secara detail.

"Tapi pada waktu aku kena benjolan di sini (payudara) aku ceritain sama Sule. 'Le, aku ada gini-gini'. 'Periksa Mi' cuman lalu lalang begitu aja, enggak serius banget gitu loh," ujar Nunung.

(ltb)