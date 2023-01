SEOUL - Drama Korea “Our Blooming Youth” merilis video di balik layar saat pemotretan poster yang menampilkan dua bintangnya, Park Hyung Sik dan Jeon So Nee.

Diketahui, drama “Our Blooming Youth” akan tayang perdana pada 6 Februari 2023 mendatang.

Mengutip Soompi, Selasa (24/1/2023), drama sejarah tvN itu menceritakan kisah seorang pangeran yang menderita kutukan misterius dan seorang wanita jenius yang dituduh membunuh anggota keluarganya.

Romansa mereka berkembang melalui proses saat si pria menyelamatkan wanita dari tuduhan palsunya dan wanita menyelamatkan pria dari kutukannya.

Dalam klip baru dari pemotretan poster drama, Park Hyung Sik memperkenalkan dirinya sebagai Lee Hwan, Putra Mahkota yang menerima surat dari hantu pada hari dia dinobatkan secara resmi, yang membawa kutukan misterius.

Dia mengatakan, “Kisah itu tentang mencoba melawan kutukan yang akan terurai saat dia bertemu Jae Yi, jadi aku harap Anda benar-benar menantikan ‘Our Blooming Youth'."

Min Jae Yi yang diperankan oleh Jeon So Nee, menjelaskan tentang karakternya, “Dia kehilangan seluruh keluarganya karena kecelakaan dan dikejar tuduhan palsu. Dengan kekuatannya sendiri, dia berusaha membersihkan namanya dan memasuki istana untuk menciptakan identitas baru. Dia adalah seorang wanita yang hidup sebagai Jeon So Nee dan Go Soon Dol yang ahli dalam banyak hal.”

Tak hanya melakukan pemotretan poster secara solo, Jeon So Nee dan Park Hyung Sik juga bertemu dengan aktor dan aktris lainnya.

Para pemeran terlihat dekat dengan saling mengolok-olok dan membuat lelucon. Setelah foto grup, ada pemotretan romantis yang dilakukan Park Hyung Sik dan Jeon So Nee.

Park Hyung Sik membagikan idenya untuk melihat ke arah Jeon So Nee dari belakang karena topinya tertahan.

Klip berikutnya menampilkan pemotretan poster khusus pertama yang mengambil kesan lebih serius daripada foto grup pertama. Pemotretan berikutnya berfokus pada Park Hyung Sik dan Jeon So Nee, yang terlihat tenggelam dalam pikirannya saat mereka mempelajari berbagai buku.