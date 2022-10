SEOUL - Rowoon SF9 dan Jo Bo Ah berpotensi adu akting dalam drama This Romance is A Force Majeure. Kabar itu dikonfirmasi oleh agensi kedua aktor tersebut lewat keterangan resmi mereka pada 14 Oktober 2022.

“Rowoon masih mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama tersebut dengan sangat positif,” ujar agensi sang aktor, FNC Entertainment, dikutip dari Soompi, pada Jumat (14/10/2022).

Pernyataan senada juga dirilis oleh KeyEast Entertainment yang menaungi Jo Bo Ah. “Artis kami masih mereview tawaran itu dan mempertimbangkannya dengan positif,” kata agensi tersebut.

Drama This Romance is A Force Majeure berkisah tentang seorang perempuan yang menemukan sebuah buku terlarang yang telah disegel selama 300 tahun dan pria yang menjadi korban buku tersebut.

Rowoon ditawari untuk berperan sebagai Jang Shin Yoo, seorang pengacara tampan dan populer yang terseret dalam berbagai kejadian tak terduga akibat kutukan yang ‘diwarisinya’ sejak era Joseon.

Sedangkan Jo Bo Ah digaet untuk menghidupkan lakon Lee Hong Jo, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang dikenal cantik dan memiliki kepribadian menarik. Namun di balik kelebihannya itu, Hong Jo jarang dilirik para pria.

Skenario drama This Romance is A Force Majeure ini akan ditulis oleh No Ji Sul, penulis di balik drama populer 100 Days My Prince. Sementara kursi sutradara akan diisi oleh Nam Ki Hoon yang pernah menggarap serial Voice 3.*

