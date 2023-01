JAKARTA - Fenomena ajang pencarian bakat di Indonesia telah berhasil menjadi salah satu wadah bagi para seniman-seniman di Indonesia untuk menampilkan bakat dan talenta yang mereka miliki. Berbagai jenis ajang pencarian bakat kini menjamur di beberapa media, mulai dari ajang pencarian bakat menyanyi lagu pop, lagu dangdut, memasak, sulap, dan lainnya.

Media-media TV di bawah naungan MNC Group juga telah melahirkan ratusan talenta berbakat dari seluruh Indonesia melalui program-program unggulannya, antara lain Indonesian Idol, Idola Cilik, The Voice Indonesia, X Factor Indonesia, KDI, Indonesia’s Got Talent, The Master, MasterChef Indonesia, dan lain-lain.

Salah satu bintang yang namanya melejit dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol tahun 2018 adalah Glenn Samuel. Pria berusia 26 tahun ini bukan hanya berbakat di bidang tarik suara, melainkan juga pandai menulis lirik lagu. Dengan bakat menyanyi dan suara merdu yang ia miliki, Glenn yang kala itu masih berusia 22 tahun berhasil mencapai posisi 8 besar di Indonesian Idol 2018.

Berkat potensi yang Glenn miliki, ia kemudian bergabung menjadi salah satu penyanyi yang bernaung di bawah label musik HITS Records hingga berhasil merilis 2 single yaitu Jadi Apa Lagi dan Sungguh Cinta. Ia juga sempat berkolaborasi dengan penyanyi wanita Indonesia, Mytha Lestari, dan merilis single berjudul Be The One.

Kini, Glenn telah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama label HITS Records, dan mulai memberanikan diri untuk menciptakan dan memproduksi musiknya sendiri secara independen.

Pada 7 Oktober 2022 lalu, Glenn Samuel memulai kariernya sebagai musisi independen dengan merilis single berjudul Tatap Aku Sebentar. Lagu ini ia tulis sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya yang sedang berada di titik jenuh dalam menjalani hubungan percintaan.

Kini, pria yang akrab disapa Glenn tersebut akan merilis single keduanya sebagai musisi independen berjudul Sang Perisau yang rencananya akan dirilis pada 10 Februari 2022. Lagu ini ia tulis sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya yang pernah berada dalam toxic relationship.

Toxicnya hubungan percintaan tersebut membuat sang laki-laki lelah karena pasangannya yang selalu menuntut ia untuk menjadi laki-laki sempurna. Hal apapun yang dilakukan sang lelaki seolah tak pernah cukup di mata sang kekasih.

Hingga suatu ketika, sang perempuan diketahui telah menyebarkan cerita bohong tentang kekasihnya kepada semua orang. Sang perempuan mengatakan bahwa lelakinya tersebut adalah orang jahat (sang perisau) dalam hubungan mereka, seolah sang lelaki tak pernah pantas untuknya. Padahal, dalang dari masalah terbesar hubungan keduanya adalah sang wanita.

Sang laki-laki pun menyerah dan sudah tak sanggup lagi untuk bertahan. Ia memilih untuk berhenti berjuang karena semua yang ia lakukan hanya akan sia-sia.

Terkait MV yang akan dirilis, Glenn mengatakan bahwa MV Sang Perisau dibuat persis seperti cerita yang terjadi, dengan point of view di mana sang lelaki yang sedang berada dalam rumah tempat ia kerap bersama sang kekasih. Ia pun seakan mengenang hubungan yang pernah ia jalani saat dirinya dipaksa untuk menjadi sempurna di mata sang kekasih.

Perasaan sesal sang lelaki begitu hebat. Namun apa daya, ia tak mungkin kembali dengan sang wanita yang menuntut kesempurnaan yang mustahil terjadi pada sang lelaki.

Sang Perisau diproduksi oleh seorang produser musik yang namanya sudah tidak asing lagi di Indonesia yaitu Yara Project (Yafi Aria dan Ramadhan Al). Kiprahnya di dunia musik Indonesia membuatnya sukses berkolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, salah satunya adalah Fabio Asher dengan lagunya ‘Rumah Singgah’, ‘Bertahan Terluka’, dan lain sebagainya.

Lagu ini juga di-mixing dan mastering oleh Ano Stevano yang telah sukses berkolaborasi menata musik para musisi besar indonesia seperti Kaleb J, Ghea Indrawari, dll.

Dengan rilisnya single kedua Glenn Samuel sebagai musisi independen, ia berharap bahwa Sang Perisau bisa mewakili perasaan dan suara hati para pendengar, serta bisa menjadi “another step” untuk Glenn Samuel menuju suksesnya sebagai Independent singer.

Nantikan debut single kedua Glenn Samuel yang akan dirilis pada 10 Februari 2023 di seluruh platform musik digital, serta Music Videonya yang akan dirilis eksklusif hanya di YouTube Channel Glenn Samuel.

