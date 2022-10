JAKARTA - Glenn Samuel kini berada di jalur independen. Glenn adalah seorang penyanyi berbakat jebolan Indonesian Idol Season 9. Glenn Samuel dikenal berkat aksi hebatnya di panggung Idol.

Salah satu penampilan Glenn yang paling berkesan yaitu ketika ia menyanyikan lagu Lay Me Down yang dipopulerkan oleh Sam Smith. Juara Indonesian Idol Special Season yaitu Rimar Callista pun mengagumi suara penuh karakter milik Glenn.

Glenn kemudian sempat bergabung menjadi salah satu penyanyi yang bernaung di bawah label musik HITS Records hingga berhasil merilis 2 single yaitu Jadi Apa Lagi dan Sungguh Cinta. Ia juga sempat berkolaborasi dengan penyanyi wanita Indonesia, Mytha Lestari, dan merilis single berjudul Be The One.

Glenn kini telah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama label HITS Records, dan mulai memberanikan diri untuk menciptakan dan memproduksi musiknya sendiri secara independen.

Glenn Samuel menandai jalur indie sebagai penyanyi dan penulis lagu dengan lagu Tatap Aku Sebentar. Lagu ini ia tulis sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya yang sedang berada di titik jenuh dalam menjalani hubungan percintaan.

Glenn mengatakan bahwa MV Tatap Aku Sebentar berfokus tentang menyampaikan isi lagu secara simbolik tanpa ada adegan dan jalan cerita yang runut. Ia juga menambahkan bahwa dengan konsep grading ala Hollywood, Glenn siap memberikan warna baru bagi MV sebuah lagu di Indonesia.

Tatap Aku Sebentar diproduksi oleh seorang produser musik yang namanya sudah tidak asing lagi di Indonesia yaitu Ari Renaldi. Kiprahnya di dunia musik Indonesia membuatnya sukses berkolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, antara lain Fabio Asher, Yura Yunita, Tulus, Dere, dan lainnya. Ari Renaldi Juga berhasil menjadi salah satu nominasi dalam banyak kategori di AMI Awards 2022.

Buat yang penasaran dengan lagu dan Music Video Tatap Aku Sebentar dari Glenn Samuel, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Glenn Samuel, ya!

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk. Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll. PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu. StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten. Temukan kami di: Website: https://www.starhits.id/ Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn Twitter: https://twitter.com/Starhitsid Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/