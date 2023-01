SEOUL - Drama Korea “Agency” merilis teaser perdana untuk episode 1 yang menampilkan Lee Bo Young sedang mempertaruhkan kariernya saat perang di tempat kerjanya. Drama ini akan tayang perdana pada 7 Januari 2023.

Mengutip Soompi, Minggu (1/1/2023), "Agency" adalah drama yang menggambarkan pertarungan antara para pengiklan, yang salah satunya melibatkan sosok Go Ah In (Lee Bo Young), eksekutif wanita pertama dari VC Group yang mendambakan posisi tertinggi perusahaan.

Teaser utama dibuka oleh Go Ah In yang berani dan percaya diri dengan menandakan dimulainya perang di tempat kerja. Dalam pertemuan dengan semua eksekutif perusahaannya, Go Ah In mengatakan, “Saya akan menulis surat pengunduran diri saya. Dalam waktu enam bulan, saya akan mempertaruhkan peningkatan penjualan sebesar 50 persen dan jika saya tidak dapat mencapai hasil tersebut, saya akan bertanggung jawab dan meninggalkan perusahaan.”

Go Ah In kemudian dihadapkan dengan manajer umum Choi Chang Soo (Jo Sung Ha) yang berjabat tangan sambil sinis berkomentar, “Nikmati sekarang”.

Aspek tersembunyi dari promosi Go Ah In adalah misi selama satu tahun untuk menciptakan pembenaran atas penunjukan putri bungsu Grup VC, Kang Han Na (Son Naeun) sebagai eksekutif.





Meskipun demikian, Go Ah In tidak merasa benci terhadap Kang Han Na, dia malah mencoba menggunakan ini untuk keuntungannya.

Percaya bahwa dia telah memenangkan perang di tempat kerja mereka, Choi Chang Soo mengusulkan bersulang untuk perayaan sementara Go Ah In, “Tunggu. Saya akan meniupkan angin dan hujan ke mentalitas Anda yang tumbuh dengan baik”.

Produser “Agensi” mengatakan, “Go Ah In memiliki kepercayaan diri untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi dengan keterampilannya sendiri, dan mentalitas yang kuat untuk mengatasi bahaya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun. Itulah yang menjadi dasar kisah suksesnya."

