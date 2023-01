SEOUL - KBS telah mengumumkan drama Korea dan aktor topnya di upacara KBS Drama Awards tahunan mereka pada Sabtu, (31/12/2022).

Mengutip Soompi, Minggu (1/1/2023), the network mengadakan KBS Drama Awards tahunan dengan MC Jun Hyun Moo, Jung Yong Hwa CNBLUE, dan Hyeri Girl's Day.

Tahun ini, Daesang Grand Price diberikan kepada Lee Seung Gi di “The Law Cafe,” dan Joo Sang Wook di “The King of Tears, Lee Bang Won,”. Ini merupakan Daesang pertama dari aktor tersebut.

Menggabungkan penghargaan individu, “Curtain Call” menjadi drama yang membawa pulang kemenangan terbanyak dengan enam pemerannya yang mendapat penghargaan.

Berikut ini daftar lengkap pemenang KBS Drama Awards 2022:

Daesang (Grand Prize): Joo Sang Wook (The King of Tears, Lee Bang Won), Lee Seung Gi (The Law Cafe)

Top Excellence Actor Award: Kang Ha Neul (Curtain Call), D.O EXO (Bad Prosecutor)

Top Excellence Actress Award: Park Jin Hee (The King of Tears, Lee Bang Won), Ha Ji Won (Curtain Call)

Excellence Award in a mini series: Lee Joon (Bloody Heart), Kang Han Na (Bloody Heart), Hyeri Girl’s Day (Moonshine)

Excellence Award in a long form drama: Yoon Shi Yoon (It’s Beautiful Now), Im Joo Hwan (Three Siblings Bravely), Park Ji Young (It’s Beautiful Now), Lee Ha Na (Three Siblings Bravely)

Excellence Award in a daily drama: Baek Sung Hyun (The Love In Your Eyes), Yang Byung Yeol (Bravo, My Life), Park Ha Na (Vengeance of the Bride), Cha Ye Ryun (Gold Mask)

Best Couple Award: Kang Ha Neul & Ha Ji Won (Curtain Call), Kim Seung Soo& Kim So Eun (Three Siblings Bravely), Na In Woo & Seohyun Girls’ Generation (Jinxed at First), D.O EXO & Lee Se Hee (Bad Prosecutor), Seo In Guk& Oh Yeon Seo (Cafe Minamdang), Yoon Shi Yoon & Bae Da Bin (It’s Beautiful Now), Lee Seung Gi& Lee Se Young (The Law Cafe), Lee Joon& Kang Han Na (Bloody Heart)

Popularity Award: Kang Ha Neul (Curtain Call), D.O EXO (Bad Prosecutor), Krystal (Crazy Love), Lee Se Hee (Bad Prosecutor)

Best Supporting Actress: Park Ji Yeon (Bloody Heart), Ye Ji Won (The King of Tears, Lee Bang Won)

Best Supporting Actor: Sung Dong Il (If You Wish Upon Me, Curtain Call), Heo Sung Tae (Bloody Heart)

Drama Special/TV Cinema Award: Cha Hal Yeon VIXX (The Stain), Shin Eun Soo (Nineteen Otters)

Best New Actress: Kang Mina (Moonshine, Cafe Minamdang), Seohyun Girls’ Generation’s (Jinxed at First), Jung Ji So (Curtain Call)

Best New Actor: Byun Woo Seok (Moonshine), Lee Yoo Jin (Three Siblings Bravely), Chae Jong Hyeop (Love All Play)

Best Child Actress: Yoon Chae Na (Love Twist, The Love In Your Eyes)

Best Child Actor: Jung Min Joon (Gold Mask)