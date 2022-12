JAKARTA - StarHits dan YouTube Indonesia sukses menggelar #NgeShortsBareng di Hotel Raffles, Jakarta Pusat, pada 7 Desember silam. Ajang ini menjadi penutup rangkaian acara setelah dua event sebelumnya digelar di Bandung dan Palembang.

Dipandu Sere Kalina, acara tersebut dihadiri 400 content creator YouTube Shorts. Gautam Anand, Vice President YouTube Asia Pacific juga hadir dan memuji pertumbuhan konten YouTube Indonesia.

Event #NgeShortsBareng di Jakarta ini juga menghadirkan talkshow bersama Niharika Kapoor, Shorts Scaled Partnership Lead for Asia Pacific; Sapna Chadha, Vice President of Marketing for India and Southeast Asia; dan Cheryl Antoinette selaku moderator.

Celloszxz, Dyland Pros, dan Medy Renaldy kemudian berdiskusi soal YouTube Success Through Multi-Format dalam sesi Creator Panel. Tiga creator lainnya: Dimsthemeatguy, Sonia, dan Christie Basil, juga berbagi tentang perkembangan bisnis mereka.

Selain talkshow, #NgeShortsBareng di Jakarta juga dimeriahkan sederet booth seru yang digunakan pengunjung untuk membuat konten Shorts yang unik dan kreatif. Sebagai penutup, ada penampilan khusus dari penyanyi Ziva Magnolya.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu memeriahkan suasana dengan menghangatkan suasana dengan menyanyikan empat lagu: Pilihan Terbaik, Peri Cintaku, Terlukis Indah, dan Fall In Love Alone. Dari Jakarta, #NgeShortsBareng akan berlanjut di 17 kota lainnya. Event terdekat, akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 4 Februari 2023. Informasi lebih lanjut terkait event ini dapat dilihat melalui laman Instagram resmi StarHits, @starhitsid.*