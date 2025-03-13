Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gabung Event #NgeDealYuk Special Ramadan 2025 dan Bangun Brand Awareness dengan Creator

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |17:10 WIB
Gabung Event #NgeDealYuk Special Ramadan 2025 dan Bangun Brand Awareness dengan Creator
JAKARTA - Setelah sukses dengan NgeDealYuk 12.12 pada Desember 2024, StarHits kembali menghadirkan #NgeDealYuk Special Ramadan 2025. Event yang digelar StarHits bersama YouTube dan Shopee ini akan menghubungkan para content creator dengan 20 brand ternama.

Event ini akan digelar di Piazza Atrium Gandaria City Mall, Jakarta Selatan, pada 19-23 Maret 2025. Ada ribuan creator dengan lebih dari 1 juta subscriber di YouTube yang akan hadir.

Selain itu, ada 20 brand ternama dari kategori gadget, lifestyle, fashion, beauty, dan home living yang terlibat, seperti L’Oréal Indonesia, Advan, Aero Street, Vivan, Acome, Robot, Bagus, Baseus, Fantech, INBEX, Jordan, Perla, Pero Indonesia, Scarlett, Semar Nusantara, Unilever, Teh Kepala Djenggot, Tyeso, Unilever, OPPO, Wings Group, dan Zalmore.

Lewat event ini, brand-brand tersebut berkesempatan mempresentasikan produk mereka pada content creator yang relevan. Nah, para creator ini akan langsung membuat konten di lokasi dengan tagging produk dari Shopee menggunakan fitur YouTube Shopping.

Sehingga akan tercipta sinergi yang kuat antara kreativitas dan strategi pemasaran digital. Event #NgeDealYuk Special Ramadan 2025 akan sangat menguntungkan bagi para creator. Mereka akan mendapatkan produk gratis, komisi spesial dari brand, hingga insentif hingga Rp50 juta.

