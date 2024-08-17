Jryan Karsten Jelaskan Cara Tetap Optimis Meski Diterpa Kelelahan Hidup

Jryan Karsten Jelaskan Cara Tetap Optimis Meski Diterpa Kelelahan Hidup

JAKARTA - Jryan Karsten dalam channel-nya ini sering membagikan konten motivasi inspiratif. Dalam kontennya kali ini yang berjudul “Capek Hidup, Pilih Berserah Apa Menyerah?”.

Konten ini mengangkat topik yang relevan dengan kehidupan banyak orang, yaitu bagaimana membedakan antara berserah kepada Tuhan apa menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.

Jryan menjelaskan bahwa berserah bukan berarti menyerah dan berhenti berusaha. Berserah kepada Tuhan berarti tetap melakukan yang terbaik sambil percaya bahwa hasil akhirnya ada di tangan-Nya.

Jryan Karsten Jelaskan Cara Tetap Optimis Meski Diterpa Kelelahan Hidup

Dengan gaya penyampaian yang santai namun penuh makna, Jryan membahas bagaimana banyak orang merasa putus asa dan berkata, “Gua capek, gua berserah aja sama Tuhan,” tetapi sikap berserah yang sebenarnya melibatkan kerja keras dan keyakinan penuh pada rencana Tuhan.

Dalam kontennya ini, Jryan menekankan pentingnya menjaga sikap positif dan tidak berhenti berusaha dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mencari pekerjaan, menemukan pasangan hidup, atau mencari kesembuhan.

Jryan juga mengingatkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk tetap bekerja keras dan tidak bermalas-malasan, seperti yang tertulis dalam beberapa ayat Alkitab.