TIDAK dapat dipungkiri, minat masyarakat Indonesia terhadap konten video pendek di berbagai platform digital media termasuk YouTube Shorts, kini semakin tinggi. Selain jumlah views shorts video yang semakin signifikan, kreator-kreator baru yang kreatif dengan ciri khas yang berbeda-beda juga semakin menjamur di beranda YouTube setiap pengguna.

Berdasarkan fakta tersebut, StarHits bekerja sama dengan YouTube Indonesia membuat sebuah program bernama #NgeShortsBareng yang ditujukan kepada setiap kreator lokal untuk mengembangkan kreativitasnya dalam bidang konten kreasi, serta bersama-sama membangun komunitas konten kreator pada setiap kota yang akan dituju.

Melalui program ini, StarHits akan mengembangkan setiap kreator yang memiliki potensi besar melalui program YouTube Shorts secara maksimal. Kesempatan ini terbuka bagi siapapun yang ingin mengikuti program #NgeShortsBareng.

Setelah sukses mengawali misi pertamanya di dua kota besar Indonesia yaitu Bandung dan Palembang, kini StarHits bersama YouTube Indonesia kembali menyelenggarakan program #NgeShortsBareng di Jakarta yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2022.

#NgeShortsBareng di Jakarta juga dipersiapkan sebagai penutup #NgeShortsBareng pada tahun 2022 ini. Maka dari itu, event ini digadang-gadang akan jauh lebih besar dan banyak bertaburan top kreator. Diketahui, event ini akan menghadirkan sekitar 400 kreator lokal dari Jakarta dengan 6 top kreator di antaranya Dyland Pros, Sonia Basil, Medy Renaldy, Christie Basil, Celloszxz, dan Dimsthemeatguy.

Nantinya, beberapa top kreator tersebut akan menceritakan sedikit kisah mereka dalam membangun YouTube dari nol hingga menjadi favorit banyak pengguna YouTube Shorts melalui sesi Creator Panel: YouTube Success Through Multi-Format.

Tak hanya itu, event #NgeShortsBareng di Jakarta kali ini akan diisi dengan materi Growing Your Business Through Shorts, YouTube Success Through Multi-Format, dan sesi Fireside Chat: YouTube Chat.

Masih sama seperti #NgeShortsBareng di Palembang, event di Jakarta kali ini juga akan menghadirkan beragam aktivitas yang tak kalah seru dengan booth-booth yang bisa digunakan para peserta untuk mengisi waktu kosong ataupun untuk membuat video shorts untuk memeriahkan acara.

Booth yang dihadirkan antara lain Gulali Booth, Ice Cream Booth, Game Booth, Beauty Booth, Comedy Booth, dan lainnya. Jangan sampai ketinggalan program #NgeShortsBareng di Jakarta kali ini. Pendaftaran untuk berpartisipasi di kota Jakarta dapat melalui tautan berikut ini: jakarta.starhits.id.

Nantikan informasi selanjutnya mengenai workshop kolaborasi YouTube bersama StarHits hanya di akun Instagram Official Starhits di @starhitsid.

