HOME CELEBRITY TV SCOOP

Fathiyah Muinah, Kreator Konten Literasi yang Berbagi Cinta Buku Melalui Konten Digital

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |19:04 WIB
Fathiyah Muinah, Kreator Konten Literasi yang Berbagi Cinta Buku Melalui Konten Digital (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Fathiyah Muinah seorang kreator konten asal Maros, Makassar, telah berhasil menemukan jalannya di dunia digital. Sebagai seorang ibu rumah tangga (IRT) yang juga aktif membuat konten, perjalanan Fathiyah dalam dunia kreator konten dimulai sejak tahun 2017.

Awalnya, Fathiyah membuat konten yang beragam, mulai dari topik keseharian hingga hal-hal sederhana yang Fathiyah suka. Tetapi, seiring berjalannya waktu Fathiyah menyadari kecintaannya pada buku dan mulai mengarahkan fokus kontennya ke dunia literasi.

Inspirasi untuk berbagi tentang buku muncul karena Fathiyah adalah seorang pembaca yang antusias. Fathiyah melihat kesempatan untuk tidak hanya menikmati hobinya tetapi juga berbagi rekomendasi buku-buku menarik kepada orang lain.

Awalnya, Fathiyah mulai dengan membuat ulasan buku di Instagram melalui akun @fatimuin. Konten-konten ini mendapat tanggapan positif dari pengikutnya dan mendorongnya untuk mengembangkan ide tersebut ke platform lain.

Keseriusannya dalam mengulas buku membawa Fathiyah ke platform YouTube dengan username @FathiyahM. Di sana, Fathiyah menghadirkan konten yang lebih mendalam tentang literasi, membahas berbagai jenis buku, serta memberikan tips membaca.

Perjalanan ini semakin berkembang ketika pada 17 November 2023, Fathiyah bergabung dengan komunitas #NgeShortsBareng, sebuah wadah kreator konten yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan dalam dunia digital.

Halaman:
1 2
