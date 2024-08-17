Ingin Hidup Damai, Yuk Belajar Bareng Jryan Karsten

JAKARTA - Kreator konten Jryan Karsten kembali menginspirasi para pengikutnya dengan konten motivasi yang mengangkat tema “Gampang Baper dan Tersinggung? Yuk Capek Yuk!”.

Dalam konten terbarunya, Jryan mengajak penonton untuk lebih bijak dalam menghadapi situasi yang sering memicu ketersinggungan dan rasa kecewa. Menurut Jryan, kebiasaan ini terlalu memikirkan masalah dan menyimpan kekecewaan hanya akan menimbulkan stres, depresi, hingga gangguan kesehatan fisik.

Dalam konten tersebut, Jryan menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan mental yang biasa Jryan katakan dengan sebutan “Ya Sudahlah” sebagai solusi menjaga kesehatan mental. Jryan menjelaskan bahwa banyak orang terjebak dalam perasaan baper karena terlalu fokus pada perkataan negatif, komentar menyakitkan di media sosial, atau sikap toxic orang lain. Kebiasaan ini bisa menghambat produktivitas dan menyita waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif.

Jryan Karsten

Jryan mengajak penonton untuk belajar mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan memilih fokus pada hal-hal yang lebih bernilai. Menurutnya, dengan mindset "Ya Sudahlah" seseorang dapat lebih mudah melepaskan perasaan tersinggung dan kecewa, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri.