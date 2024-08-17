Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ingin Hidup Damai, Yuk Belajar Bareng Jryan Karsten

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |23:30 WIB
Ingin Hidup Damai, Yuk Belajar Bareng Jryan Karsten
Ingin Hidup Damai, Yuk Belajar Bareng Jryan Karsten
A
A
A

JAKARTA - Kreator konten Jryan Karsten kembali menginspirasi para pengikutnya dengan konten motivasi yang mengangkat tema “Gampang Baper dan Tersinggung? Yuk Capek Yuk!”. 

Dalam konten terbarunya, Jryan mengajak penonton untuk lebih bijak dalam menghadapi situasi yang sering memicu ketersinggungan dan rasa kecewa. Menurut Jryan, kebiasaan ini terlalu memikirkan masalah dan menyimpan kekecewaan hanya akan menimbulkan stres, depresi, hingga gangguan kesehatan fisik.

Dalam konten tersebut, Jryan menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan mental yang biasa Jryan katakan dengan sebutan “Ya Sudahlah” sebagai solusi menjaga kesehatan mental. Jryan menjelaskan bahwa banyak orang terjebak dalam perasaan baper karena terlalu fokus pada perkataan negatif, komentar menyakitkan di media sosial, atau sikap toxic orang lain. Kebiasaan ini bisa menghambat produktivitas dan menyita waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif.

Jryan Karsten
Jryan Karsten

Jryan mengajak penonton untuk belajar mengabaikan hal-hal yang tidak penting dan memilih fokus pada hal-hal yang lebih bernilai. Menurutnya, dengan mindset "Ya Sudahlah" seseorang dapat lebih mudah melepaskan perasaan tersinggung dan kecewa, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/33/3135428/refa_ardhi-aLVG_large.png
Dari Ide hingga Insight, Ini Dia Cara Refa Ardhi Bangun Konten Gaming di YouTube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122187/ngedealyuk_special_ramadan-bDom_large.jpg
Gabung Event #NgeDealYuk Special Ramadan 2025 dan Bangun Brand Awareness dengan Creator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053490/fathiyah_muinah-gqSz_large.jpg
Fathiyah Muinah, Kreator Konten Literasi yang Berbagi Cinta Buku Melalui Konten Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/33/3053215/syarif_yosee-eCwS_large.jpg
Pelajari Teknik Dasar Sepatu Roda dengan Mudah di Channel Syarifyosee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/598/3050638/jryan_karsten-Vkd7_large.jpg
Jryan Karsten Jelaskan Cara Tetap Optimis Meski Diterpa Kelelahan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/598/3050631/syarif_yosee-qzbl_large.png
Tantangan Sepatu Roda di Stadion Maguwoharjo, Kolaborasi Seru Syarif Yosee, Leika, dan Tompel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement