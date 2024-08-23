Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pelajari Teknik Dasar Sepatu Roda dengan Mudah di Channel Syarifyosee

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |09:48 WIB
Pelajari Teknik Dasar Sepatu Roda dengan Mudah di Channel Syarifyosee
Pelajari Teknik Dasar Sepatu Roda dengan Mudah di Channel Syarifyosee (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Syarif Yosee kreator konten yang dikenal dengan spesialisasinya dalam olahraga sepatu roda, telah berhasil menarik perhatian penggemar olahraga ini dengan berbagai tutorial yang informatif dan mudah dipahami.

Melalui akun YouTube-nya, Syarif rutin membagikan tips dan teknik bermain sepatu roda, baik untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman.

Terdapat salah satu kontennya ini ada menjelaskan teknik dasar seperti teknik "tapping" dan "cross over" yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan bersepatu roda.

Pelajari Teknik Dasar Sepatu Roda dengan Mudah di Channel Syarifyosee
Pelajari Teknik Dasar Sepatu Roda dengan Mudah di Channel Syarifyosee

Dalam kontennya ini Syarif menjelaskan teknik "tapping", yaitu metode melangkah dengan posisi kaki sedikit miring untuk mempercepat gerakan. 

Tutorial ini dibagi menjadi beberapa bagian penting, mulai dari posisi kaki yang benar, latihan bertahap, hingga cara mengatasi tantangan umum seperti kehilangan keseimbangan atau kaki yang tidak miring sempurna. 

Ia juga menyoroti pentingnya berlatih secara bertahap, dari gerakan lambat hingga cepat, agar pemain bisa menguasai teknik ini dengan maksimal.

Selanjutnya, Syarif mengajarkan teknik "cross over" yang digunakan saat berbelok. Teknik ini melibatkan gerakan silang kaki untuk menjaga keseimbangan dan kecepatan saat menikung. 

 

