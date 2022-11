SEOUL - MBC resmi mengumumkan jadwal tayang drama baru Kim Jung Hyun dan Im Soo Hyang, Kkokdu’s Gye Jeol. Rencananya, drama itu akan memulai masa tayangnya pada Januari 2023.

Mengutip Soompi, Rabu (23/11/2022), drama fantasi-romance ini berkisah tentang malaikat pencabut nyawa bernama Kkokdu (Kim Jung Hyun) yang turun ke bumi setiap 99 tahun untuk menghukum manusia.

Pada momen itulah dia bertemu Han Gye Jeol (Im Soo Hyang), seorang dokter yang memiliki kemampuan misterius. Selain kedua aktor tersebut, drama ini juga akan dibintangi oleh Dasom, An Woo Yeon, Kim In Kwon, dan Cha Chung Hwa.

An Woo Yeon akan berperan sebagai detektif Han Chul yang juga adik laki-laki Han Gye Jeol. Sedangkan Kim In Kwon berperan sebagai dewa Ok Shin yang selalu menjaga Kkokdu dan Cha Chung Hwa menjadi dewi Gak Shin.

Drama Kkokdu’s Gye Jeol merupakan proyek kolaborasi antara penulis skenario Kang Yi Heon dan Heo Jun Woo (Less Than Evil) dengan sutradara Baek Soo Chan (Alice) dan Kim Ji Hoon (Check Out the Event).*

