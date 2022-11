SEOUL โ€“ Drama Korea baru milik SBS The First Responders langsung memuncaki rating dalam slot waktu penayangan yang sama dengan saluran Tv lain. Diketahui, drama itu menayangkan episode perdana pada Sabtu (12/11/2022). Menurut Nielsen Korea, drama tersebut mencetak rating nasional rata-rata 7,6 persen untuk episode pertama.

Bahkan, drama yang dibintangi oleh Kim Rae Won, Son Ho Jun, dan Gong Seung Yeon menjadi drama yang paling banyak ditonton pada tayangan hari Sabtu di antara demografi pemirsa usia 20-49 tahun.

The First Responders mengalahkan The Golden Spoon yang tayang di MBC dengan slot waktu yang sama. Padahal, drama yang dibintangi oleh Yook Sungjae BTOB itu menayangkan episode terakhirnya. Meski begitu, rating The Golden Spoon tetap meningkat dari biasanya, dengan rating rata-rata nasional 6,0 persen.

Meski begitu The Queenโ€™s Umbrella yang tayang TvN masih memimpin di tempat pertama dalam slot waktu di semua saluran dengan rating rata-rata 10,0 persen.

Sementara itu diketahui, The First Responders yang berjumlah 12 episode tayang setiap Jumat dan Sabtu di SBS, pukul 22.00 KST atau pukul 20.00 WIB. Drama ini juga dapat ditonton secara legal di Disney+ Hotstar.

Sebelum menayangkan season perdana, tim produksi The First Responders telah berencana untuk menggarap season 2 yang dijadwalkan akan tayang pada pertengahan 2023 dengan jumlah episode yang sama. BACA JUGA:BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN, dan TXT Sabet Trofi MTV Europe Music Awards 2022 Sinopsis The First Responders Drama ini mengisahkan seorang detektif bernama Jin Ho Gae (Kim Rae Won), petugas pemadam kebakaran Bong Do Jin (Son Ho Jun), dan Song Seol (Gong Seuung Yeon) petugas medis yang bekerja sama untuk menyelesaikan kasus. Jin Ho Gae melakukan pekerjaannya dengan baik, namun ia tidak ramah ketika berbicara dengan orang. Dia sering kali menyelesaikan kasus dengan kemampuan luar biasa untuk memahami TKP, membaca pikiran penjahat, dan memiliki keinginan kuat untuk menang. Kemudian Bong Do-Jin sangat antusias dengan pekerjaannya. Ia tampak dingin kepada orang-orang tetapi dia baik kepada orang-orang di sekitarnya. Dia juga merawat para korban dengan baik serta selalu bergegas saat memecah situs tanpa ragu-ragu. Sedangkan Song Sel memiliki hati yang sangat hangat, terutama pada pasien yang dirawatnya.