SEOUL - Kim Seolhyun resmi memiliki agensi baru. Personel AOA itu dipastikan sudah meneken kontrak eksklusif dengan IEUM HASHTAG, agensi yang menaungi deretan aktris papan atas Korea Selatan, seperti Jun Ji Hyun, Kim So Hyun, dan Seo Ji Hye.

“Kim Seolhyun akan memulai langkah barunya bersama IEUM HASHTAG . Dia adalah aktris yang tak hanya dikenal dengan visualnya, namun juga talentanya yang tak terbatas,” ujar agensi tersebut dikutip dari Allkpop, Kamis (10/11/2022).

Dalam lanjutan keterangannya, agensi itu menambahkan, “Kami akan mendukung penuh kariernya, sehingga Kim Seolhyun bisa memperlihatkan potensinya dan tumbuh lebih baik sebagai aktris di masa depan.”

Kabar Seolhyun akan gabung dengan agensi Jun Ji Hyun itu sebenarnya pertama kali terdengar pada 20 Oktober 2022. Namun kala itu, IEUM HASHTAG mengaku, mereka masih mendiskusikan kemungkinan tersebut.

“Benar, kami sudah bertemu dan membicarakan beberapa hal tentang kontrak eksklusif bersama Kim Seolhyun. Semoga ada kabar baik yang bisa kami sampaikan pada publik dalam waktu dekat,” ungkap perwakilan agensi tersebut kala itu.

Kim Seolhyun meninggalkan FNC Entertainment yang menaunginya selama 10 tahun terakhir untuk fokus pada dunia akting. Sejauh ini, sebagai aktris dia sudah membintangi beberapa judul film dan drama populer.

Film Gangnam 1970, The Great Battle, Memoir of a Murderer, My Country, Awaken, hingga The Murderer’s Shopping List merupakan beberapa proyek yang dibintanginya. Pada 21 November mendatang, drama barunya, I Don’t Want To Do Anything akan tayang di Genie TV dan ENA.*

