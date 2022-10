SEOUL - Kim Seolhyun memutuskan tidak akan memperpanjang lagi kontrak kerja eksklusifnya dengan FNC Entertainment. Dengan begitu, dia resmi keluar dari agensi yang menaunginya selama 10 tahun terakhir.

"Setelah diskusi panjang dengan Seolhyun, akhirnya kami sampai pada kesepakatan untuk mengakhiri kerjasama dengannya," ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Kamis (20/10/2022).

FNC Entertainment kemudian berterima kasih atas kebersamaan dengan personel AOA tersebut. "Kami akan tetap mendukung karier Seolhyun di masa depan dan berharap penggemar terus bersamanya dalam memulai langkah baru."

Seolhyun memulai debutnya bersama AOA, pada 2012. Bersama girl group tersebut, dia sudah merilis sederet tembang hits, seperti Miniskirt, Short Hair, Heart Attack, hingga Like A Cat.

Dia juga membintangi sederet proyek akting populer, seperti Awaken, Orange Marmalade, Seo Young My Daughter, dan terakhir The Killer’s Shopping List. Saat ini, dia tengah syuting drama terbarunya, I Don’t Feel Like Doing Anything.*

(SIS)