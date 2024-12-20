Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Seolhyun AOA Belum Tertarik Comeback Jadi Idol K-Pop

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |10:37 WIB
Alasan Seolhyun AOA Belum Tertarik <i>Comeback</i> Jadi Idol K-Pop
Alasan Seolhyun AOA Belum Tertarik Comeback Jadi Idol K-Pop. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Seolhyun AOA mengaku, belum tertarik kembali menjadi idol K-Pop. Setidaknya, untuk saat ini. Hal itu, diungkapkannya dalam wawancara dengan media lokal, Newsis.

“Alasannya, karena aku semakin lama semakin tenggelam dengan dunia akting,” ujarnya dalam wawancara itu seperti dikutip dari Koreaboo, Jumat (20/12/2024).

Meski ingin fokus mengembangkan karier aktingnya, bukan berarti Seolhyun tidak akan kembali menjadi idol K-Pop dan comeback bersama AOA. 

“Aku tidak bilang, enggak akan pernah comeback menjadi idol lagi loh ya. Saat ini, aku lebih nyaman dan ingin fokus berakting saja,” ungkap aktris 29 tahun tersebut menambahkan. 

Seolhyun AOA (IG)
Alasan Seolhyun AOA Belum Tertarik Comeback Jadi Idol K-Pop. (Foto: Instagram/Seolhyun)

Seolhyun mengatakan, perlu baginya untuk memiliki proyek akting secara konsisten tanpa mengambil terlalu lama cuti. Sehingga, koneksinya dengan dunia akting tetap kuat. 

“Ketika satu proyek akting selesai, aku merasa tahu seperti apa harusnya berakting. Tapi jika aku vakum, aku merasa tak tahu lagi bagaimana harus berakting,” tuturnya. 

Aktris bernama asli Kim Seolhyun itu mengaku, perlu untuk terus beradaptasi dan mengembangkan diri dengan dunia akting yang melibatkan tim produksi yang besar. 

Hal itu menurutnya, sangat berbeda dengan menjadi idol K-Pop di mana dia menjadi ‘boss’ atas karyanya. Dia terlibat aktif dalam pembahasan konsep album, penciptaan lagu, hingga jadwal rilis.

 

