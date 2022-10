DERETAN artis Korea sudah tajir sejak lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga elit Korea Selatan. Meski dari keluarga kaya, namun mereka berhasil menancapkan pengaruhnya di dunia hiburan dengan bakat dan kerja keras sendiri.

Lalu siapa saja artis Korea yang dikenal tajir sejak lahir? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Choi Siwon

Choi Siwon merupakan salah satu artis Korea yang sudah tajir sejak lahir. Ayahnya, Cho Ki Ho merupakan mantan CEO Boryung Medicine, sebuah perusahaan farmasi raksasa di Negeri Ginseng. Sementara ibunya, Byun Jae Jeong adalah pemilik brand fashion ternama di Korea.

Tak hanya itu, Tatler Asia mencatat, keluarga Choi Siwon juga pemilik Hyundai Department Store dan beberapa bisnis retail lainnya. Kekayaan keluarga sang aktor bahkan kerap disebut para personel Super Junior dalam berbagai acara.

Saking kayanya, para member bahkan menyebut keluarganya bisa saja membeli MBC, salah satu stasiun TV ternama di Korea Selatan, jika mereka mau. Namun Siwon memilih jalannya sendiri dengan debut sebagai member Super Junior hingga menjajali dunia akting.

2.Kim Tae Hee

Kim Tae Hee juga tercatat sebagai salah satu artis Korea yang tajir sejak lahir. Ayahnya, Kim Yoo Moon merupakan Presiden Direktur Hankook Union Transportation Company, sebuah perusahaan transportasi yang menghasilkan KRW15 miliar (Rp161,67 miliar) setiap tahunnya.

Di luar status keluarganya yang kaya raya, Kim Tae Hee sukses membuka jalannya sendiri di dunia hiburan Korea sebagai aktris. Dia kemudian menginvestasikan pendapatannya di bisnis properti.

Koreaboo mencatat, istri penyanyi dan aktor Rain ini memiliki tiga gedung mewah atas namanya. Bangunan yang kemudian disewakannya itu terletak di kawasan Gangnam, Seoul dan bernilai USD12 juta atau setara Rp185 miliar.

3.Lee Yi Kyung

Aktor Welcome to Waikiki ini adalah putra dari Lee Ung Beom, CEO LG Innotek, salah satu perusahaan manufaktur dan distributor elektronik terkemuka di Korea Selatan. Meski berasal dari keluarga kaya, namun aktor 32 tahun ini mengaku hidup tidak mudah untuknya.

Saat menjadi bintang tamu Please Take Care of My Refrigerator JTBC, dia mengaku, pernah menghuni apartemen sederhana di kawasan Noryangjin, Seoul, setelah drop out dari SMA. Untuk menghidupi dirinya, dia bekerja paruh waktu di toko rental DVD dan komik.

Namun setelah sukses masuk dunia hiburan dan membintangi sederet judul drama, Lee Yi Kyung dikabarkan memiliki kekayaan mencapai USD4 juta atau setara dengan Rp61,68 miliar. Selain sebagai aktor, dia juga tercatat aktif sebagai content creator di Instagram dan TikTok.

4.Nichkhun ‘2PM’

Sebelum debut bersama boy group 2PM pada 2008, Nichkhun tumbuh di keluarga kaya di Thailand. Dia bahkan bersekolah di salah satu sekolah paling prestisius di tiga negara sekaligus, Thailand, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Ibunya, Yenjit Horvejkul adalah CEO Union Medical, perusahaan distributor farmasi terkemuka di Negara Gajah Putih tersebut. Selama 14 tahun berkarier di dunia hiburan, Nichkhun dikabarkan memiliki kekayaan mencapai USD18 juta atau setara Rp277,7 miliar.

5.Tzuyu ‘TWICE’

Sebelum memulai debutnya dengan TWICE, Tzuyu memang dikenal sebagai salah satu idol K-Pop dari keluarga kaya. Orangtuanya merupakan pengusaha pasar malam di Tainan. Ibunya, menurut Tatler Asia, merupakan salah satu pemegang saham sebuah rumah sakit di Taiwan.

Tak hanya itu, ibunya juga mengepalai beberapa klinik kecantikan dan kafe. Di luar kekayaan keluarganya, Popular Net Worth mencatat, Tzuyu memiliki kekayaan sebesar USD2 juta atau setara Rp30,86 miliar selama 7 tahun bergabung bersama TWICE.

Sejak debut pada 2015, grup asuhan JYP Entertainment itu sudah merilis 24 album dengan sederet tembang hits. Penghasilan terbesar mereka juga didapatkan dari tur stadion yang mereka jalani di Jepang dan Amerika Serikat selama 7 tahun terakhir.

6.Jung Il Woo

Jung Il Woo tercatat sebagai artis Korea yang sudah tajir sejak lahir. Ayahnya, Jung Hae Hoon merupakan bos sebuah akademi Kendo di Korea Selatan. Sementara kakeknya adalah presiden direktur sebuah rumah sakit ternama di Korea Selatan.

Di luar status keluarganya, sahabat Lee Min Ho ini sudah 15 tahun berkarier di industri hiburan Korea yang membuatnya memiliki kekayaan lebih dari USD5 juta atau setara dengan Rp77,23 miliar.

7.Mina ‘TWICE’

Personel TWICE lain yang tumbuh di keluarga kaya adalah Mina. Ayahnya, Akira Myoui adalah seorang profesor dan ahli bedah ortopedi di Jepang. Kekayaan keluarganya, membuat dia menempuh pendidikan di Obayashi Sacred Heart, salah satu sekolah top di Osaka, Jepang.

Dia juga belajar balet selama beberapa tahun sebelum akhirnya pindah ke Korea Selatan. Setelah 7 tahun berkarier sebagai idol K-Pop, Mina memiliki kekayaan sekitar USD3 juta (Rp46,32 miliar).

Kekayaan itu didapatkannya dari perilisan 24 album TWICE, konser, brand ambassador produk kecantikan, hingga tur stadion. Terakhir, Mina dan grupnya menggelar tur stadion di Amerika Serikat dengan status penjualan tiket sold out.*