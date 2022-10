JAKARTA - Konser The Script yang digelar Sabtu malam, 1 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta sukses digelar. Konser hari kedua bertajuk Greatest Hits Tour 2022 itu tak kalah heboh dari hari pertama.

Menariknya, dalam penampilan hari kedua band asal Irlandia yang beranggotakan Danny O’Donoghue, Mark Sheehan, dan Glen Power itu memberikan penutupan yang bikin penonton ‘merinding’ sekaligus terharu.

Pasalnya, sang vokalis Danny O’Donoghue tiba-tiba mengambil dan membentangkan bendera merah putih di tengah panggung usai menyanyikan lagu terakhir yang berjudul Hall Of Fame. Dia juga terlihat menaruh bendera merah putih itu di badannya.

Penonton pun dibuat heboh karena rasa terharu dan bangga mereka terhadap aksi Danny CS yang begitu menghormati Indonesia di sela-sela penampilan memukau mereka.

Sebelumnya, sama seperti penampilan konser hari pertama, para personil The Script juga sempat membuat heboh penonton karena aksinya saat menghampiri tribun penonton di bagian samping.

Mereka jalan melewati kerumunan penonton yang hadir dan berhenti di salah satu crowd stage. Perhatian penonton yang awalnya ke panggung, menjadi berubah arah.

Sang vokalis, Danny dan sang Drummer Glen tampak melanjutkan sesi konser mereka di tengah-tengah penonton dengan menyanyikan dua lagu berjudul If You Could See Me Now dan Nothing secara akustik.

Bahkan, Danny lagi-lagi melakukan kebiasannya saat melakukan konser, yakni menelpon sang mantan pacar dari salah satu penonton yang hadir.

“Aku ingin menyanyikan lagu Nothing apa di antara kalian ada yang mau menelepon mantannya untuk aku nyanyikan lagu ini?” tanya Danny kepada para penonton.

Salah seorang penonton lantas berlomba-lomba memberikan ponselnya kepada Danny, namun hanya ada satu penonton yang beruntung mendapat kesempatan langka itu.

“Halo, mantanmu memintaku untuk menyanyikan lagu untukmu lewat telepon, ini bukan candaan jadi tolong jangan matikan teleponnya,” ucap Danny.